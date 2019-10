Gimnasia quiere cortar la sequía en Mendoza

Gimnasia y Esgrima quiere cortar las cinco fechas sin ganar ante su homónimo en Mendoza hoy desde las 17. Pablo Giménez será el árbitro del encuentro.

Será un duelo de "lobos" necesitados, porque entre los "albicelestes" y los "blanquinegros" la realidad es una sola: tienen que cortar sendas sequías.

El equipo de Marcelo Herrera arrastra cinco partidos sin ganar; mientras que Gimnasia de Mendoza lleva seis sin festejos.

Con esa necesidad saldran al campo de juego ambos elencos, y hasta se puede decir con la misma presión, porque amén de que no lo digan los entrenadores, el no sumar de a tres va poniendo peso en la mochila pensando en el futuro.

Si bien la idea y estructura de juego del conjunto jujeño es la misma, apuesta para hoy dos cambios, uno táctico porque Hernán Hechalar se moverá por Matías Córdoba en el frente de ataque, y el otro obligado, ya que Gonzalo Castillejos, recuperado de una lesión, vuelve a la titularidad por el juvenil Daniel Juárez, ausente con una rotura fibrilar en el cuadriceps.

Así, a criterio del DT "albiceleste" el equipo apuesta a tener mayor peso ofensivo.

Gimnasia de Jujuy buscará sacar provecho de los espacios que fuera a dejar el local en esa ansiedad y obligación que tiene.

Para ello deberá armar una base con dos puntos fundamentales, primero no perder el orden cortando el circuito de juego del "lobo" mendocino, y luego teniendo contundencia para pegar en los momentos juntos, afinar la puntería porque hace tres fechas que no convierte. Un dato no menor para un equipo que aspira a ser protagonista en el torneo de la Primera Nacional.

En Gimnasia y Esgrima de Mendoza las cosas son similares, esa necesidad de sumar y cortar el mal momento le puede jugar en contra habida cuenta que de entrada saldrá a buscar hacer diferencias y cuando no llegue, la presión será mayor, lo mismo que la desesperación, lo cual puede hacer que caiga en desorden. De entrada el técnico mendocino, Diego Pozo, introduce tres variantes, Cortez por Carrizo, Ramírez por Mancilla, Morales por Berterame.

Se juega un partido importante para ambos, donde la obligación de la victoria no tiene un dueño exclusivo, ya que ambos andan a los tumbos en el torneo que arrancaron con la ilusión de ser protagonistas.

Mucho calor,nada de lluvia

A diferencia de lo pronosticado en diferentes puntos del país sobre lluvias torrenciales y el cambio de clima, Mendoza recibió al “lobo” con mucho calor. Una jornada veraniega en esta primavera “caliente”.

Ya ingresando a la ciudad, como actualmente sucede en todo el país, se pueden ver las sonrisas de los principales candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 27 del corriente, por supuesto, el tema de charla en diferentes restaurantes y cafés.

Mendoza es conocida por los ricos e importantes vinos que posee, la denominación de la “tierra del buen vino” se debe a las importantes bodegas con diferentes tipos de etiquetas que tiene y a la cual muchos turistas arriban para conocer y degustar. Pero no solamente tiene producción vitivinícola, sino una rica producción de agricultura, muchos extranjeros llegan a esta provincia para trabajar en el campo durante la época de cosecha, sobre todo de manzana. La tonada de los mendocinos se confunde con los del país hermano de Chile, ambos muy cercanos, la provincia es un paso de muchos turistas que utilizan la zona para trasladarse hasta el país trasandino. Por eso el movimiento turístico y de extranjeros por la terminal de ómnibus es una constante.

La programación para esta tarde

También se disputarán estos compromisos por la novena fecha de la Primera Nacional.

Zona A.

A las 16, Guillermo Brown vs. Nueva Chicago (árbitro Bruno Bocca).

A las 17.30, Alvarado de Mar del Plata vs. Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio “José María Minella” (Carlos Córdoba)

A las 18.10, San Martín de San Juan vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (Lucas Comesaña).

A las 21.30, Mitre de Santiago del Estero vs. Deportivo Morón (Carlos Gariano).

Zona B.

A las 15.30, Brown de Adrogué vs. Sarmiento (Mariano González) y All Boys vs. Santamarina de Tandil (Fabricio Llobet).

Vale recordar que Estudiantes y Sarmiento son los respectivos líderes de sus grupos.