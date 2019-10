Se cumplieron las Jornadas de Estudio de Derecho Canónico

Con la participación de representantes de todo el país y de Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Uruguay, se realizaron en esta ciudad las XVIII Jornadas Anuales de Estudio de Derecho Canónico, de formación continua para socios y operadores de tribunales eclesiásticos, organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Canónico (Sadec).

Respecto a las jornadas, el presidente de la junta directiva de la Sadec, presbítero Esteban Pablo Alfón, comentó que siempre se organiza la temática en virtud de lo que los socios sugieren, y "por eso organizamos un programa que responde ante todo a eso. Lo que el año pasado hemos visto es la necesidad de seguir profundizando sobre desarrollo del proceso penal y de los procesos breves para los casos matrimoniales. Es decir, cómo poder lograr una mayor ciencia y prudencia y a la vez eficacia en los procesos penales de diversas materias. Por otra parte, también concretar esa celeridad que no significa superficialidad, sino una Justicia más rápida que responda acerca de la verdad de algunos matrimonios que pudieron ser celebrados inválidamente por diversas circunstancias. Esos son los dos temas fundamentales. Y sobre eso las figuras de tipificación de algunos delitos, y todo lo que hace a la prescripción de los delitos. Son cuestiones que de pronto pueden parecer un poco ásperas, pero son necesarias porque también sobre eso hay que administrar justicia".

Asimismo, indicó que también las jornadas tuvieron como finalidad el encuentro y compartir las experiencias, "porque en estas cosas hay que caminar, hay que tener un tiempo de prueba, de aprendizaje, no todo se puede resolver con un manual al lado. La experiencia y sobre todo los resultados que se pueden ir logrando son muy significativos. Por eso estos encuentros que reúnen a todos los canonistas del país, ayudan a poner en común los caminos, avances, dificultades que pasaron cada uno; eso enriquece mucho, y esa es la finalidad de estos encuentros".

Estos temas fueron tratados también por fieles laicos, religiosos y letrados incluso de los tribunales seculares, por lo que el presbítero Alfón explicó que "lo que pasa es que la mayoría de los sacerdotes que participó tiene oficios en los tribunales eclesiásticos o por ejemplo el caso de los vicarios judiciales que sí son sacerdotes, pero todo el resto del Tribunal, los notarios, instructores, peritos no necesariamente son sacerdotes, y de hecho no lo son". Agregó que "incluso hasta hay muchos profesionales del fuero secular que nos enriquecieron también con su aporte, con su visión, entre ellos el juez Luis Ernesto Kamada, gente de la Corte Suprema. Entonces eso es importante tenerlos para juntos colaborar, si bien respetando las autonomías de cada ordenamiento, colaborar y poder ofrecer a la sociedad que en definitiva tenemos que cuidar todos, respuestas y soluciones en la medida que sea posible".

Respecto a la dinámica de las jornadas subrayó que "generalmente no se hacen conclusiones, son jornadas de estudio. No fue la finalidad de estas jornadas ofrecer algún documento o alguna resolución porque no fue legislativa tampoco, sino más que todo fue estudiar un tema, profundizar alguna cuestión, y ante todo, compartir la experiencia, los resultados como para afinar la puntería como diríamos en criollo".

Por otra parte, opinó que "estas cosas deberían formar parte de una agenda más permanente. Es muy difícil y muy costoso en varios sentidos, no solo el económico, poder organizar estas jornadas porque es congregar gente de todo el país. Por eso estas jornadas trajeron lo que se esfuerzan generosamente en esa tarea. Ojalá se pudiera trasladar esto en las universidades de una manera más continua; un estudio más continuo, ya que se hace una vez al año".

Finalmente, Alfón destacó la presencia de referentes de otros países "porque no siempre tienen asociaciones canonistas como tenemos nosotros".

Los temas expuestos fueron: Motu propio: "Vos estis lux mundi" a cargo del reverendo Damián Astigueta SJ; "La figura del encubrimiento y complicidad en el fuero penal", por Luis Kamada; "La figura del encubrimiento y complicidad en el fuero canónico" por Damián Astigueta, y "El obispo diocesano y el proceso breve" por el presbítero Mauricio Landra, entre otros.

Importante convocatoria de destacados expositores

Hay que destacar que las jornadas realizadas en Jujuy tuvieron importantes expositores especializados en Derecho Canónico.

Entre ellos se puede mencionar al sacerdote jesuita Damián Astigueta, SJ, licenciado y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana, profesor ordinario de la Facultad de Derecho Canónico, además de colaborar con otros centros de estudios y en la Curia Romana y ser socio honorario de la Sadec.

También el abogado Luis Ernesto Kamada, magíster en Derecho Privado y Económico, doctor en Ciencias Jurídicas, y actual juez vocal de la Sala II de la Cámara en lo Penal de la provincia de Jujuy.

Asimismo, el sacerdote agustino recoleto fray Daniel Medina OAR, doctor en Derecho Canónico, docente en la Universidad Católica Argentina; vicario provincial de los Agustinos Recoletos en Argentina y vicario de Justicia y presidente del Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires.

El presbítero Mauricio Landra, sacerdote de la Diócesis de Gualeguaychú, Entre Ríos, licenciado y doctor en Derecho Canónico. Actualmente decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina, vicario judicial de Gualeguaychú, defensor del Vínculo en el Tribunal eclesiástico nacional.