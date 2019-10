Tradición familiar unida por el handbol

Carlos Aguirre y su hija Carla estuvieron a cargo del Sub 14 femenino.

Es el primer año que el handbol está desarrollándose en la Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti" y ya dio que hablar al clasificar a la instancia nacional de los Juegos Evita.

Fue el equipo femenino Sub 14 y haciendo realidad un proyecto familiar basado en el despertar de una disciplina no tradicional que hace huella en una de las instituciones más añejas de nuestra provincia, que detallaremos a continuación. El "profe" Carlos Aguirre, reconocido por su labor docente y en la ciudad de Palpalá, estuvo presente en Mar del Plata junto a su hija Carla, comandando a Jujuy que culminó en el puesto 13 tras derrotar en los últimos duelos a San Juan y La Rioja. Ante El Tribuno de Jujuy el entrenador comentó lo que siente por lo que se logró con este deporte y el significado que tiene para él ser la cabeza de una familia que se apasiona por la educación física.

"Por ser la primera vez que vienen las chicas a participar en este deporte es muy meritorio", sostuvo el exDT de fútbol de Gorriti, Zapla y Los Perales, cuando se le consultó por el balance que hace del desempeño de sus pupilas en las finales nacionales. Las sensaciones de trabajar junto a su hija en estos Juegos Evita. "Una experiencia hermosa trabajar con mi hija, venir a ayudarla, acompañarla en lo que hace a mis conocimientos, también tengo un hijo que es profesor y mi esposa que fue la bandera de la Normal en vóley".

"Toda una familia, una tradición", sintetizó Carlos Aguirre. El docente también dio algunos detalles de cómo es su relación con la tecnología creciente y cada vez más inmersa en sus jugadores. "Trabajo tratando que no usen mucho el celular, tenemos nuestro grupo de WhatsApp para informar cuando entrenamos y todo eso".

En una clara muestra de que su postura es seguir experimentando nuevos horizontes el entrenador del Sub 14 de handbol jujeño manifestó: "El fútbol dentro de todo es mi pasión pero a veces me sale vóley, me sale handbol, uno se tiene que adaptar a eso, uno sigue aprendiendo". A su vez el "profe" se refirió al nivel de sus colegas en estos Evita.

"Uno trata de aprender algunas cosas que no vio, pero dentro de todo en el grado de preparación que veo no hay mucha diferencia", mencionó. Establecer vínculos con sus pares de otras provincias. "Sí, tratamos de charlar un poco con los profes sobre cómo es el entrenamiento de ellos, en qué se basa, nosotros también vemos la logística de cómo va a ser la preparación nuestra viendo lo que ellos hacen", confesó.

Por otro lado, la delegación que compitió en Mar del Plata arribó ayer a la provincia.