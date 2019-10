VIDEO. Tranquilos que no es spoiler: la escena de "Joker" eliminada a último momento

A una semana de su estreno, “Joker” se convirtió en un éxito de taquilla alrededor del mundo siendo la actuación de Joaquín Phoenix una de las más aclamadas de los últimos tiempos. La popularidad del film hizo que saliera a la luz el video de una escena eliminada a último momento que, si bien se había difundido a mediados de septiembre, se viralizó en los últimos días.



En el video, que dura dos minutos, se lo ve a Arthur discutiendo con Randall fuera del local Ha Ha’s luego de que lo despidieran. Las imágenes no tienen audio, por lo que no se aprecia el diálogo que mantienen los personajes, pero sí se lo ve a Phoenix escupiendo el suelo y manteniendo una fuerte conversación con su ex compañero.

Al final de la discusión, Arthur le roba la nariz de payaso a su compañero y se la tira al piso al tiempo que se marcha fumando y riéndose de la situación.