Una frase de Macri generó polémica y Cristina le volvió a decir “machirulo”

Mauricio Macri continúa con su gira del “Si, se puede” por todo el país con el objetivo de de dar un golpe de efecto en la campaña y lograr sumar los votos necesarios para forzar un balotaje en las elecciones del 27 de octubre frente a Alberto Fernández. En este recorrido, el Presidente visitará esta tarde Pergamino y, en la previa, brindó una entrevista a una radio local.

Allí, el mandatario repasó lo que él considera éxitos de su gestión y lo comparó con los doce años del kirchnerismo, en los cuales, según aseguró, el país no creció: “Lamentablemente el gobierno anterior despilfarrando las reservas del Banco Central, el ahorro de los jubilados y las reservas de energía, de gas y petroleo, generó un clima de corto plazo como hace el populismo, que hipoteca el futuro para que vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba. Es como escuchaba decir a una persona en un video que viralizó. Es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa”.

Y continuó: “Bueno esto es lo que nos pasó. Y hoy hemos vuelto a trabajar en base a la verdad, en base a decir estos son los problemas, que el Indec diga la verdad. Ellos han hecho una política de estado en base a mentir. No había ni presupuesto, no se sabía ni en qué e gastaba el dinero. No podíamos crecer ni generar empleo”.

Rápidamente, las palabras del jefe de Estado repercutieron en las redes y recibió fuertes críticas. Una de las reacciones más resonantes fue la de Cristina Kirchner, quien citando un tuit que informaba sobre el textual de Macri, comentó: “Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo”.

La frase remite a una antigua respuesta de la senadora, que ya lo había llamado así al Presidente. Fue cuando Macri les pidió en 2018 a los peronistas que no siguieran “las locuras” de Cristina Kirchner en el debate legislativo por las tarifas de los servicios públicos: “Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo”, contestó en ese momento la ex mandataria.

Durante la entrevista radial, Macri siguió en línea con su discurso: “Estamos construyendo bases para crecer 20 años, pero hay que darse tiempo. Cuatro años par resolver problemas que se arrastran hace décadas, porque venían de antes pero los agravaron en el kirchnerismo. El mismo hoy candidato a presidente dijo que destruyeron la economía, que la cerraron, que la dejaron si reservas, que empobrecen la Argentina. Si antes el candidato reconoció todo eso, significa que ese camino nos va a enterrar, nos va a alejar del lugar al que queremos ir”.

Y agregó: “El camino es crear trabajo genuino, exportar productos de calidad hecho por argentinos. Cuando vemos cómo crece la exportación de productos con valor agregado o que el Invap hace acuerdos con otros países. Esa es la Argentina integrada que te lleva a la felicidad, a sentirte protagonista, sentirte alguien que puede producir cosas de valor para los argentinos. Eso necesita más tiempo, tres años y medio no son suficientes”.

En sintonía con esto, el candidato de Juntos por el Cambio anticipó que, ser reelecto, “el foco va a estar puesto en el alivio" pero pidió “seguir trabajando en la forma en la que lo estamos haciendo”.

“Soy optimista de que saliendo de la elección arrancamos la Argentina. Hoy tenemos energía, estamos más cerca del déficit cero. Estamos exportando más de lo que importamos, tenemos infraestructura”, completó.

