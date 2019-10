Gimnasia, enfocado en Ramón Santamarina

Gimnasia y Esgrima busca pasar cuanto antes el mal momento. Por eso el plantel realizará un trabajo en doble turno hoy en Papel NOA donde comenzará a ajustar detalles.

Un grupo de socios solicitó ante Fiscalia de Estado que intervengan para que la actual comisión llame a elecciones.

El próximo lunes visitará a Ramón Santamarina en Tandil con el objetivo de sumar en medio de una situación que "por supuesto que preocupa", tal cual reconoció el defensor "albiceleste" Leonardo Ferreyra.

El lateral volante de Gimnasia explicó: "Lo que preocupa es que no encontramos los resultados, después venimos de hacer un partido bueno con All Boys donde creamos situaciones de gol y ante Gimnasia en Mendoza sinceramente no lo hicimos bien y eso sí nos preocupa, tenemos que levantar la cabeza, mirar para delante y tratar que el partido que viene va a ser una final y la tenemos que tomar como tal", sostuvo al tiempo que anunció: "Porque no podemos perder más puntos".

Y en este momento, Ferreyra reconoce que "seguro que la gente está molesta, nosotros sabemos que cuando los resultados no son positivos todo es en contra, lo único que queremos es salir de este momento y lo mejor es pensar en lo que viene y enfocarnos en el partido del lunes".

Gimnasia y Esgrima viene de hacer un mal juego ante su homónimo mendocino la fecha pasada, "la verdad que no hicimos lo que veníamos trabajando ni planificando, sinceramente nos vamos con la amargura bárbara más que nada por eso, porque no hicimos lo que venimos trabajando y lamentablemente el resultado fue negativo por eso", opinó el carrilero jujeño.

Consultado sobre si el mal momento influye en el aspecto psicológico, dijo: "Tratamos de no pensarlo cuando entramos a la cancha, nos olvidamos de eso, pero por ahí en el inconsciente puede jugar en contra, pero nosotros trabajamos un partido que ante Gimnasia en Mendoza no hicimos, tenemos que seguir trabajando", finalizó "Leo" Ferreyra.

.