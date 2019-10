Pedido al agro a sumarse al plan contra el hambre

El candidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, junto con el diputado nacional Daniel Arroyo y el candidato a legislador Sergio Massa, convocaron ayer a la cadena agroindustrial a formar parte del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, que crearán si llegan al poder y plantearon la necesidad "de trabajar para que el sector tenga previsibilidad".

También estuvieron Octavio Bermejo (Coninagro); Alfredo Paseyro (Semilleros Argentinos) y Fernando Antúnez (Uatre).

"Fue una reunión donde participaron todos los sectores vinculados a la cadena agroalimentaria con el objetivo de garantizar que participen del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre", indicó Massa a Télam.

"Tenemos que trabajar en que el sector tenga previsibilidad y herramientas para poder trabajar en el corto, mediano y largo plazo, cosa que hoy no sucede. Hoy hablamos de darle estabilidad a un sector que es victima del cambio permanente de reglas de juego del Gobierno del presidente, Mauricio Macri", agregó el jefe del Frente Renovador.

Otras fuentes del FdT dijeron que "los empresarios se comprometieron a acompañar, con el objetivo de que todos los argentinos puedan acceder a la canasta básica de alimentos y a resolver el problema del hambre en nuestro país".

Consultado sobre la reunión con los dirigentes del frente más votado en las Paso, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, dijo a Télam que el equipo de Fernández planteó la necesidad de establecer reglas claras para el sector.

"El tema de las reglas de juego claras lo plantearon ellos. Sergio Massa fue el que hizo más énfasis en la necesidad de generar una política fiscal estable a través de una ley que dé estabilidad fiscal y reglas claras al sector por tres años", indicó Chiesa.

Según el dirigente rural, los representantes del Frente de Todos remarcaron que ese planteo "da estabilidad al sector en cuanto a inversiones y al Estado nacional en cuanto a los recursos que va a tener y con los que puede llevar adelante en el presupuesto".

Chiesa añadió que "no se habló de retenciones directamente pero sí de la necesidad de saber que fiscalmente vas a tener determinados compromisos. Siempre el sector a través de muchos años pidió una ley de estabilidad fiscal. También se habló de que esta ley tendría que tener un proceso de revisión cada 180 días o un año".

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim), Diego Cifarelli, sostuvo que desde el sector "no podemos estar ni una coma en contra de lo que planteó Arroyo" en base al plan "Argentina sin Hambre" presentado por el diputado nacional y Fernández la semana pasada.

Cifarelli indicó que "nos transmitieron las perspectivas que manejan para el sector en función de reglas claras con márgenes de previsibilidad para que nadie trabaje con angustia. Fue una reunión positiva porque hubo coincidencias con Arroyo en cuanto al acceso a la canasta alimentaria".

Y sostuvo que "quedó claro los patrones que maneja el plan de trabajar sobre la demanda y no la oferta, que es algo que la cadena agroindustrial siempre quiso y quitarle el IVA a los productos más importantes".

Otra fuente del sector indicó a esta agencia que "convocaron a todos los sectores agroindustriales a formar parte del consejo, lo cual es un diagnóstico compartido y se conversó sobre la necesidad de tener certidumbre". Según el vocero, desde el FdT se planteó a la cadena incrementar las exportaciones, no intervenir en la producción de alimentos e incrementar la producción de granos y carnes y abrir nuevos mercados. Portavoces del Frente de Todos les explicaron la necesidad de trabajar sobre la demanda de los sectores carenciados, ya que "no tiene sentido restringir la oferta de alimentos porque ya sabemos que no funciona". El encuentro con los representantes de la agroindustria se produjo el mismo día en que el Indec dio a conocer que el Indice de Precios (IPC) de septiembre alcanzó el 5,9% -1,9 punto más con respecto a agosto- y en la víspera del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Por el sector empresarial estuvieron José Martins, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Carlos Sosa, Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Rafael Paz, de Córdoba; Julián Echazarreta, Bolsa de Cereales, entre otros.