"Meterse en la infancia de la gente es cosa seria"

¿Con qué se va encontrar el público durante el show del sábado?

Se trata de una propuesta en conmemoración a estos 30 años de Piñón, así que habrá un recorrido por todas las canciones. También habrá otras nuevas, por ejemplo hay un tema que habla de mi agradecimiento por este oficio que durante tanto tiempo me dio tantas alegrías. En una realidad y en un mundo no muy amigable, transcurrir 30 años en un traje de payaso, celebrando la infancia, no es poca cosa. Así el espectáculo se trata de eso, de agradecer a tantas generaciones que de alguna manera nos han acompañado... algunos ya son padres y traen a sus niños, entonces hay mucha emoción en el show.

¿Viene a Jujuy con sus hijos?

Voy con mi hijo Jeremías, Sol está de licencia por maternidad y está iniciando su propia carrera, pero de alguna manera seguimos estando en familia sobre el escenario.

¿Qué recuerdos tiene de Jujuy?

De Jujuy tengo recuerdos como ser humano y desde el personaje. Desde la persona porque tengo familiares, mi hermano Hipólito "Poli" Gómez vive en Jujuy, él es médico y mi sobrinos, así que para mí es una alegría llegar, si bien estamos en contacto no nos vemos muy seguido y esta es una oportunidad para darnos un abrazo. Y además aquí en Jujuy tengo vivencias muy fuertes no solo haber ido a actuar de haber sido recibido por la calidez de su gente, sino otras porque cuando era adolescente mi primer viaje de mochilero lo hice solo aquí. Le dije a mí papa: "no quiero ir a Bariloche con el curso, déjame ir a dedo a Jujuy" y recorrí todo el NOA y me enamoré de esa tierra que tiene una mística muy especial.

¿Cómo vive que varias generaciones vayan a ver su espectáculo?

Es un mensaje del tiempo, para mí es muy emocionante. Hay una partecita del tema que hice por los 30 años que dice, "yo vengo navegando por el tiempo en la nave que se llama niñez", navegando en la infancia de muchas gente y con este fenómeno de las redes sociales uno está más al día con una cantidad de mensajes de la gente que te dicen por ejemplo "yo crecí escuchando tus canciones y ahora se las enseño a mis hijos" o "crié a mis nenes con tú música y ahora tengo a mis nietos", son fenómenos y cosas que suceden cuando uno se dedica a esto. Me ha tocado vivir una gira con Carlitos Balá en 2006, ahí me terminó de caer la ficha, sobre esto. Meterse en la infancia de la gente es cosa seria, porque no deja de ser una semillita que uno siembra y que florece en la vida de otro, de la mano de la música, de la inocencia, de la ternura. Es un círculo virtuoso muy lindo.

¿Es un desafío de trabajar para niños o para la familia?

Para mí es algo natural siempre me pasó que yo no quise crear un personaje meramente infantil sino familiar. Cuando yo empecé en la calle no trabajaba sólo para niños, quería que la pasara bien toda la familia, ni que el chico se aburriera porque yo decía cosas para grandes ni que el grande se aburriera porque lo mío era para niños, entonces traté de surfear entre dos mundos. Y esto a mí me llevó a aprender muchas cosas que apliqué cuando animaba cumpleaños al comienzo y después cuando me tocó estar en un escenario en un teatro, lo apliqué casi intuitivamente como todo autodidacta.

¿Cómo fue la evolución de Piñón Fijo?

Evolucionó como lo hace todo el mundo, cuando uno empieza un camino la mochila de aprendizaje va entre vacía y escasa, cuando pasa el tiempo se carga y uno va aprendiendo cosas y me pasa a mí que tengo una actitud muy infantil en el sentido de deslumbrarme con cosas nuevas, divertirme con lo nuevo ... Y entonces sin que uno se dé cuenta pasaron 30 años... y sí, obviamente aquel artista callejero que tocaba la guitarra y tenía un sketch de mimo a hoy tener un bagaje de cientos de canciones, varios discos editados, programas hechos, aprendizajes para producir mis discos, para editar videos, para hacer cosas en 3D... me parece que uno cambia y ojalá sea para bien porque todo lo que uno va experimentando trata de aplicarlo en lo que uno ama.

¿Cómo se lleva con las nuevas tecnologías?

Bien, por ejemplo soy una persona inquieta con el tema de la tecnología usada como medio creativo, edito la música en casa, me intereso por la animación en 3D y soy inquieto con las redes sociales no desde el punto de vista pasatista, es decir no pierdo el tiempo ahí no me gusta desperdiciar tiempo creativo. Sino que veo los comentarios de la gente que hace devoluciones y uno responde y es toda una cuestión muy dinámica y sin tantos intermediarios como antes.

¿Cuáles son planes futuros?

Estamos desarrollando una experiencia muy linda que si Dios quiere va a florecer en un mes aproximadamente, es el primer libro de historietas de Piñón editado por nuestra productora "Mensaje del árbol", eso es un gran orgullo. Lo vamos a producir nosotros con Jorge Lepera, un dibujante e ilustrador que trabajó en Billiken, en Página 12. Estamos publicando cosas en redes por si quieren chusmear, todos los días ponemos algún cuadrito. Y para comienzos del año que viene saldrá el primer libro de cuentos de Piñón que será más elaborado para que sea aplicable desde el punto de vista didáctico. Esto me tiene muy entusiasmado. Además estoy componiendo nuevas canciones, en Córdoba creamos una productora de videos con la que nutrimos el programa que tenemos en El Trece de Buenos Aires, esa es nuestra idea de hacer federalismo. Estoy muy emocionado con las nuevas ideas locas.

Una invitación a los jujeños a disfrutar el show del sábado...

Será un placer hermoso que vayan todos, que los chicos que ya crecieron vayan con sus niños, con los "piñoncitos" del siglo XXI. Los esperamos, el show es muy emotivo y divertido y será otro regalo de la vida ver a mis "payanietos", me siento un "payabuelo" y más desde que nació mi nieta Luna Veo proyectados en todos a mi nieta. Los espero para que la pasemos muy lindo.