Julieta Prandi denunció a su ex por violencia de género

Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi en 2018 luego de diez años de relación y dos hijos en común, Mateo y Rocco. Al principio, la modelo y conductora no quiso dar muchos detalles de su distanciamiento, y explicó que hubo “diferencias irreconciliables y mentiras”. Pero ahora trascendió que la situación es más grave: Julieta lo denunció por violencia.

“Sobre Claudio pesaba una restricción para no acercarse a Julieta y una restricción para que los hijos no pudieran quedarse a pernoctar en la casa de él. Esto fue dispuesto por el juez”, dijo Agustina Kämpfer, panelista del programa Nosotros a la mañana. “Julieta padece violencia psicológica desde hace mucho tiempo y teme que hoy Claudio no le devuelva a los hijos -agregó-. Precisamente porque hoy terminaba el tiempo establecido por la Justicia para la restricción de que los chicos no duerman en su casa”.

“Julieta pudo irse de la casa en la que sufría violencia familiar el 15 de febrero”, relató Kämpfer en el ciclo de El Trece. “En marzo una mujer con su hija de 12 años ya estaba viviendo en la casa de Contardi. Ella no es la niñera, es la pareja. Hubo una confusión porque los hijos de Julieta estaban obligados por su padre a decirle a su madre que era la niñera. Pero en verdad era una pareja que 15 días después de que Julieta se había ido ya estaba conviviendo bajo el mismo techo”.

En diálogo con Teleshow, Prandi dio más detalles del conflicto legal que mantiene con el padre de sus hijos: “La denuncia está iniciada desde el miércoles pasado y fue presentada el jueves en el juzgado. Hoy teníamos audiencia, y (Contardi) no se presentó”. Luego, señaló: “Estamos presentando un escrito este jueves para que lo resuelva su señoría, porque en el mientras tanto hoy se vence una perimetral que tenía Contardi para con mi persona. Y esto no debe pasar”.

En el programa PH, la conductora había contado que con sus hijos debieron mudarse porque Contardi se resistía a abandonar el hogar. “Alquilé un departamento, es algo provisorio porque estoy con los trámites de divorcio. Hace poco tuvimos una audiencia y, si bien inicié el trámite en diciembre de manera unilateral, en esta audiencia firmamos los dos, así que es de común acuerdo”, afirmó.

Por último, Agustina había contado que su colega sufrió muchísimo durante la separación: “El año pasado trabajé con Julieta. Ella es una mujer delgada, es modelo, pero yo la vi bajar estrepitosamente de peso y tomar medicación para sostener la mentira que día a día le decía a sus hijos para que no sufrieran, más el trabajo y toda la violencia que estaba tolerando”.

