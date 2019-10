¿Qué significa Jujuy para Mariana Carrizo?

Es muy especial estar en esta tierra, tengo una conexión, un sentimiento muy bonito con el pueblo jujeño, la gente siempre nos ha recibido muy bien y tenemos un vínculo, un romance que nos hace extrañarnos y nos hace querer estar por lo menos una vez al año aquí. Además, soy una vieja carnavalera, una amante de los carnavales de Jujuy.

¿En qué consiste el espectáculo "Libre y Dueña"?

Es un espectáculo con el que he recorrido varios países como México, Suecia, Francia, Portugal, Bélgica y España y antes de partir a Europa nuevamente quería venir para compartir esta propuesta con Uds. y que me den el abrazo de la despedida para tomar impulso y cruzar el charco. Es un concierto que es muy divertido, voy a coplear cantando desde mi yo como mujer, que abraza, critica, juega y dice cosas desde la libertad. Por medio de la copla doy "tips" para las mujeres, subrayamos cosas y las iluminamos, para que las escuchen y las sientan para este nuevo mundo que tenemos la responsabilidad de cambiar.

Desde tus inicios hace muchos años te dedicaste por medio de tu trabajo a reivindicar el rol de la mujer en la sociedad, ¿cómo estás viviendo este momento en el que esa lucha es mucho más visible?

Desde siempre he cantado desde mi lugar de mujer y he sido una privilegiada porque me di cuenta que yo tenía mi propia voz y no tenía por qué pensar como lo hace un hombre o adherir al sistema y hoy ver que esa lucha toma vigor, es muy lindo. Yo creo que soy una veterana en estos temas, porque yo vengo con esto desde chica, desde los 8 años cuando subí a los escenarios por primera vez porque quería cantar verdaderamente, decir cosas con la copla. Recuerdo que mi mamá me seleccionaba las coplas que debía cantar y elegía las más aburridas pero, luego en el escenario cantaba lo quería, claro que después pagaba las consecuencias. Pero ya es ese tiempo estaba en mi naturaleza luchar por lo yo quería y hoy ver que esto tomó fuerza es maravilloso y te das cuenta de tu aporte en el camino y te hace ponerte en otro lugar y seguir peleando con más responsabilidad, tomar acciones en cuestiones dolorosas que nos tocan de cerca todo el tiempo con mujeres encarnadas con el patriarcado, que creen que tienen que cumplir mandatos por ser mujeres. Y no es así, las mujeres tenemos derecho a decidir.

¿Qué opinás sobre la posición de las mujeres artistas en el ambiente de la música?, ¿cuál fue tu experiencia en el tema? y ¿qué pensás sobre el tema de la ley de cupo femenino en festivales?

Siempre las mujeres hemos sido avasalladas, aplastadas por el patriarcado, se ha padecido esto en cualquier lugar y lo artístico no fue la excepción. Para mí fue difícil porque yo tengo una doble "contrariedad", soy mujer y canto algo de la cultura profunda, autóctona y sufrí mucho. Hoy a fuerza de tenacidad y de creer en lo que hago, en mi sueño, tengo un lugar y todo un mensaje que puse de manifiesto y la gente se identificó con eso y por eso hoy tengo un espacio en todo el país y en otros lugares. Es muy grato que se tomen estas cosas en serio, que haya una política real al respecto como la ley de cupo. No es en contra de los hombres sino a favor de todos.

El humor es una característica de tus propuestas en el escenario, ¿en el show en el Mitre habrá espacio para lo picaresco?

Me quiero poner seria y no me sale, hice chistes en lugares que no eran para chistes. Pero yo digo, está la risa y el llanto y hay que elegir una y la vida es mejor con risas. Y en el Mitre voy a estar cantando así para los jujeños, para la familia.

¿Cómo es la recepción de la copla en otros países?

Lo que sucede con el arte sobrepasa todo porque nace desde el alma, entonces no importa los que están al frente, en qué idioma hablen o de qué país sean, cuando lo que hacés nace naturalmente llega al espíritu de las personas y la caja reproduce lo que uno siente, interpreta al corazón. En Europa por ejemplo es grato apreciar el respeto que tienen por otras culturas. Y además, hoy con las redes sociales, en todas partes se conoce el trabajo que uno hace y la gente le gusta y me convocan de muchos sitios.

¿En qué consistirá la próxima gira por Europa?

A Europa llevo dos propuestas, una en formato trío con el bandoneonista "Clavo" Riera con música autóctona y criolla con el bandoneón carpero, vamos a visitar París y otros lugares. Y en Suiza estaremos en el festival "Las Noches del Mundo" y en el segmento "La Voz" y represento a Latinoamérica y eso es fuerte para mí porque voy representando a la mujer y mis ancestros. También voy con el mexicano Eloy Zuñiga que hace folclore de la región huasteca con la jarana (guitarrita indígena) y es un prodigio en la interpretación y hacemos cosas en un entrelazamiento de culturas.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Estoy grabando un disco pero con el reloj andino es decir muy tranquilamente, lo hago en escenarios naturales en el mundo y voy recorriendo lugares y estoy trabajando en un documental en los Valles Calchaquíes en Salta y en Tucumán con abuelas que tienen un modo de cantar particular que será parte del disco. Será un libro sonoro, voy sin apuro vamos largando en las redes adelantos de a poco.

¿Cómo fue tu paso por el cine? ¿Lo volverías a hacer?

Trabajé en la película "Sinfonía para Ana", fue un reto para mí, porque no me veía de actriz, fue muy linda la experiencia y la película sigue rodando por el mundo.

La entrevista