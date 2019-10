Reglaron verduras en un "alimentazo" en Plaza Belgrano

Pequeños productores agrícolas de localidades de Jujuy, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), reclamaron hoy en la capital provincial medidas que promuevan una "venta más justa" de sus cultivos, ante el aumento de los costos de producción y pérdidas de hasta un 50% en el precio que se les paga por sus productos.



Así lo indicaron al congregarse frente a la Casa de Gobierno provincial, donde además entregaron verduras de manera gratuita en adhesión al "alimentazo" que se lleva adelante en distintos puntos del país por parte de la UTT, que en Jujuy suma a unos 800 productores, en especial del este y sur provincial.



Al respecto, Alicia Vega, coordinadora de la UTT en Jujuy, refirió que uno de los problemas que tienen son los "altos costos de producción" y el hecho de que "la mayoría de los productores no son dueños de las tierras" que trabajan.



"Compramos las semillas a precio dólar, entonces al pequeño productor nos afecta en todos los sentidos cuando sube, también arrendamos la tierra que es carísima", explicó y detalló que en los últimos contratos se llegó a acordar entre 35 a 40.000 pesos la hectárea.



Para Vega, el mayor problema es cuando van a vender el producto y puso de ejemplo que en el caso de la producción de tomate "el cajón este año se vendió entre 200 y 250 pesos, cuando debería ser de entre 400 y 500 pesos" y "el año pasado se ha llegado a vender hasta a 50 pesos".



"Siempre el intermediario viene y dice que no vale eso, y como la verdura no se puede guardar más de una semana se termina vendiendo a cualquier precio", explicó respecto a las condiciones que atraviesan, en torno a la cual demandan la apertura de mercados de venta directa.



"Tendría que haber una venta justa, plantemos que se nos abra un mercado mayorista en Jujuy para que podamos vender nuestra verdura directamente al consumidor", dijo.



En ese sentido, también sostuvo que si bien están trabajando con áreas del ministerio de Desarrollo Económico y Producción provincial, los proyectos que se ejecutan "no son significativos".