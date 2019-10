Intimaron a la familia del joven desaparecido

Nicole Bravo afirmó no haber dado nombres en todo este tiempo y que no hay compromiso en la búsqueda de su hermano.

La intensa búsqueda de los familiares no tuvo un eco favorable, "Gustavo no aparece y no nos informan sobre que novedades hay sobre su búsqueda, sentimos que no les importa, porque no es el hijo de alguien poderoso", dijo Nicole Bravo entre lágrimas.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la hermana de Bravo, desaparecido desde el 27 de septiembre, señaló que Gustavo trabajaba en un taller mecánico al que salió ese día a cobrar su sueldo y no regresó a su casa.

La desaparición del joven provocó un hondo pesar, por cuanto no es la primera vez que una persona se pierde en Palpalá y no aparece.

Nicole Bravo explicó que junto a su familia sale temprano en búsqueda de pistas o con la esperanza de encontrarlo: "pagamos fletes que muchas veces nos cuesta hasta 2 mil pesos, como lo hicimos la última vez a El Pongo", regresando a la tarde noche, sin novedades, "con la angustia que representa para su familia no tener resultados", dijo.

La hermana de Bravo se mostró preocupada con "la falta de interés en mantener informada a la familia. Si lo están buscando no lo sabemos, preguntamos y la respuesta siempre es negativa", situación que genera aún más angustia, señaló.

Gustavo Bravo tiene uno de sus brazos inmovilizado, luego de un episodio de violencia que sufriera hace más de dos años y según testigos lo vieron por última vez en una fiesta organizada en una carnicería del barrio La Merced, en la que aparentemente hubo conflictos, "saliendo todos del lugar, menos él", recordó su hermana.

A la ciudad llegaron familiares de distintos puntos de la provincia, para ayudar en la búsqueda del joven, pero sin resultado alguno hasta ahora.

Oficialmente no se conoce nada sobre las líneas de investigación, como tampoco "alguna información sobre la desaparición. Ellos (por la Policía) tienen los recursos para hacerlo y no vemos que exista interés", señaló.

Nicole Bravo le dijo a El Tribuno de Jujuy que recibió una carta documento de un familiar cercano, exigiéndole que se abstenga de hacer declaraciones "para no manchar su nombre, lo cual nos parece extraño, porque nunca dimos nombres".

Se supo que la hermana de Gustavo Bravo respondió a esa carta documento asesorada por un abogado, explicando entre otros aspectos "que jamas dio nombres de nadie así que no sabe qué los asusta".

Consultada sobre si le habrían sugerido que se mantengan en su casa para estar a salvo con sus hijos, dijo que "sí, me dijeron que no salga a buscarlo y que tampoco haga declaraciones en los medios, porque sería peligroso para mí y mis hijos". La mujer continúa junto con su familia buscando a Leandro Gustavo Bravo por distintos lugares.

“Ni el dolor ni amenazas nos detendrán”dijo Nicole

La marcha se inició en medio de una profunda consternación y muestras de dolor por parte de familiares y amigos de Leandro Gustavo Bravo.

“La Policía no nos da explicaciones sobre la búsqueda”, informó Nicole a BEl Tribuno de JujuyP en la puerta de su casa en San Mateo al 600 del barrio La Merced.

Lentamente van llegando familiares y amigos, todos con la tristeza y angustia de no saber qué pasó con Leandro.

Todos afirman que es inadmisible que se haya ido, que no dé señales de vida, que hoy sean muchos los rumores que circulan en el “pueblo” sobre cientos de especulaciones que nada tienen que ver con un hombre físicamente disminuido por un ataque concretado hace dos años atrás.

La marcha recorrió las calles de Palpalá y desde las casa los vecinos le brindan su apoyo a una familia que camina apoyada en la esperanza de que mañana o pasado Leandro Gustavo esté nuevamente entre ellos.

“Nada ni nadie nos detendrá” afirmó Nicole, “ni las amenazas de unos parientes que nos enviaron una carta documento ni la policía que afirma que debemos quedarnos en la casa porque corremos peligro”, remarcó.

Nicole Bravo llora la desaparición de su hermano y se pregunta “qué hay detrás de todos esos mensajes que nos llegan?”.

También recordó que se celebra el Día de la Madre y el mejor regalo a su mamá sería tener noticias de su hermano. La marcha llegó hasta la sede de la Brigada y reclamó novedades sobre la búsqueda.

¿Dónde está Viviana Rueda?

Viviana Rueda desapareció el 5 de enero del 2016 en la ciudad de Palpalá, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Otro caso sin resolver que movilizó y conmovió a la comunidad. La familia y amigos organizaron marchas y realizaron su búsqueda a caballo gracias a la colaboración de la gente que se solidarizó con la extraña desaparición, sin que haya novedades hasta la fecha.

Pablo Benítez, por entonces jefe de la Brigada de Investigaciones de Jujuy, informó en su momento que se realizaron distintos operativos de búsqueda conforme se conocían los testimonios.

La buscaron en la capital jujeña, en la zona de Quebrada y Puna y el Ramal. “pero desgraciadamente el resultado sigue siendo negativo”.

La joven desaparecida es madre de un bebé, que en ese momento tenía dos años y medio. La joven vivía con su madre en el Asentamiento Nueva Esperanza, de donde salió hasta el centro de salud y no volvió.

“No se sabe nada de Viviana”, expresaron familiares entre ellos su madre en medio de la angustia.

Aseguraron que precisan la ayuda de todos los sectores de la comunidad para encontrar a Viviana.

