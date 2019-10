Sobre las intenciones del posible cierre de Aceros Zapla

Por Juan Carlos Lavandez, geólogo

Pensar que hasta su venta era Altos Hornos Zapla de Fabricaciones Militares, una inmensa industria creada merced al descubrimiento del yacimiento ferrífero en las serranías de Zapla, departamento Palpalá, su continuidad al sud por Puesto Viejo, departamento El Carmen, luego internándose en la provincia de Salta. Para poder certificar la existencia de cantidades necesarias de mineral para satisfacer la demanda de la industria, se realizaron intensos trabajos de exploración que dieron resultados positivos para comenzar con la explotación de las minas "9 de Octubre" y "Puesto Viejo". Para ello fue necesaria la intervención fundamental de geólogos, ingenieros de minas, técnicos mineros y trabajadores mineros. Luego, para la vida cotidiana del personal interviniente, se crearon los pueblos denominados "centros" con las mismas denominaciones, donde para su construcción intervinieron profesionales de diversas disciplinas, técnicos y obreros de tipo.

Para el funcionamiento de los hornos de fundición de hierro era necesario contar con combustible y se efectuaron grandes plantaciones de eucaliptus y hornos para convertirlos en carbón. Para su administración y desarrollo, se creó otro pueblo que se denominó Centro Forestal. Sólo eso no era suficiente, se necesitaba un fundente, un mineral llamado dolomita, extraído de una cantera llamada Agua Chica, ubicada en el área de Tumbaya Grande, departamento Tumbaya. Por lo expuesto, las explotaciones mineras en este caso como en muchos, trajo aparejada el asentamiento de poblaciones donde vivieron cientos de trabajadores de todo tipo con sus familias que laboraban para proveer de materia prima a Altos Hornos Zapla denominada "Fábrica", donde se procesaría el mineral de hierro extraído en las minas "9 de Octubre" con explotación subterránea, y "Puesto Viejo", con explotación subterránea y a cielo abierto.

Para la puesta en funcionamiento de la fábrica se necesitó la intervención de profesionales y técnicos de todo tipo, obreros calificados y en general, como consecuencia, la instalación de un Centro Cívico con infraestructura total como hospital, cine, teatro, almacenes, polideportivos y viviendas. Lo mismo para cada Centro. Con la primera colada de arrabio comenzó el crecimiento del complejo minero, forestal e industrial, con la felicidad de todos los trabajadores que aportaban para la obtención del hierro necesario para todo tipo de construcciones, luego, las aleaciones con otros minerales hicieron que se ampliara la fábrica y se obtuviera el tan requerido acero para la utilización en todo tipo de industrias.

Desde 1989 solicitada su venta, luego reducción progresiva de personal, hasta su venta en 1999, si se vendió porque no convenía la producción de mineral de baja calidad o ley, no era motivo, ya que para elevarla se estaba utilizando una técnica denominada Cinc and float. Al no ser suficiente, se estaba importando mineral de Lako, Chile, y transportado por ferrocarril. También podría haberse hecho desde Bolivia y Brasil. Esa podría haber sido la solución. Esto resalta la importancia de la producción de minerales como materia prima para el desarrollo de industrias que magnifican su valor (valor agregado), produciendo insumos que no imaginamos, en este caso Altos Hornos Zapla que dio esplendor a Palpalá, sus alrededores, la provincia de Jujuy y el país, por tal motivo, se instalaron talleres en general y comercios de todo tipo que proveían de todo lo necesario para el funcionamiento de esta industria, las mineras y la vida de su población.

Me solidarizo con la preocupación de los empleados de la fábrica, la tristeza del pueblo palpaleño y del abandono de los otros centros, ya que fui parte y siento lo mismo que ellos por haber trabajado en la explotación minera de Puesto Viejo en los años 70, viviendo la alegría de producir para el desarrollo de nuestra provincia y nación, como lo están haciendo los últimos obreros que quedan en Aceros Zapla.