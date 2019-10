Esquizofrenia: estigmatización y escasa inclusión social

La Asociación Jujeña de Ayuda a las Personas con Esquizofrenia y a su Familia (Ajupef) existe desde el año 2002, su propósito es contener a pacientes con esta patología y a su entorno haciendo hincapié en la inserción social y en la concientización de todo lo que implica instalar un mejor abordaje sobre la enfermedad en la sociedad.

Mejor hablar de "usuarios del sistema de salud mental" proponen desde "Ajupef" antes que decir "esquizofrénicos".

En ese último tiempo ampliaron su enfoque sobre la esquizofrenia mediante algunos cambios, "como asociación tuvimos varias etapas desde nuestro surgimiento. En estos últimos 5 años nos posicionamos en Jujuy como referentes en este tema, nos adecuamos a los cambios en la salud que hubo mediante la ley de Salud Mental", mencionó María Boto, presidente de la asociación, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

La palabra esquizofrenia es una palabra con mucho estigma social, "a partir de la ley de salud mental hubo cambios como ser el tratamiento que los medios le dan a la enfermedad para informar y no estigmatizar. Pero aún queda un resabio negativo, hay que trabajar mucho concientizando para permitir a la persona que pueda incluirse en el mercado laboral", señaló.

En ese sentido indicó que "no tiene que haber un pronóstico negativo hacia ellos y hay que trabajar mucho en la rehabilitación social y laboral. Para no etiquetar a una persona con el rótulo de esquizofrénica, porque es algo muy negativo y no les hace bien, hablamos de psicodiversidad. Entendemos que es una diversidad que tiene un origen psíquico y esa persona no debe estar aislada, deber ser sociable, tener un proyecto de vida, un futuro y una ayuda especial", añadió.

Remarcó que la ley dice que el Estado debe fortalecer y consultar para la creación de políticas públicas a asociaciones de familiares y pacientes, "en Jujuy somos la única en este tema con personería jurídica, por eso las autoridades nos deberían llamar para trabajar con nosotros pero somos una minoría que no tiene fuerza de presión política y que necesita de ellos", dijo.

Sostuvo que la enfermedad no está visible, "nadie sabe que tal persona la posee, por eso hay miedos, prejuicios sociales o malos tratos también. Eso genera rechazo social hacia ellos. Nosotros también trabajamos en la inclusión educativa porque hay quienes no reciben la contención que precisan para estudiar".

Hablar de psicodiversidad

Hay un movimiento mundial que habla del respeto a la diversidad, "hay temas que son candentes como la diversidad de género o cultural por ejemplo. Hay que entender el concepto de psicodiversidad y entender que los comportamientos sociales que a veces no entran dentro de etiquetas rígidas hay que aprender a respetarlos", comentó Boto.

Afirmó que la sociedad debe saber que hay personas que poseen sufrimientos psíquicos, que son muy vulnerables pero que también tienen derechos que muchas veces son violados.

Por último, manifestó que "antes de pensar que son peligrosos hay que pensar que son personas que precisan ayudan, por eso hay que abrir la cabeza y el corazón para aceptar al otro en su diversidad. Hay que dejar de considerar a la esquizofrenia como una enfermedad que discapacita o inhabilita a la persona para ser una persona con autonomía".

Abren sus puertas

Aquellos que tengan la enfermedad o sus familiares pueden asistir a la institución a pedir ayuda. Ellos se reúnen todos los jueves, a las 19, en el Colegio de Ingenieros (Belgrano 969) primer piso.

Mientras que los miércoles funciona el Centro de Día en la parroquia Sagrada Familia.

"Ajupef" les brindará asesoramiento, compañía y contención para que puedan afrontar la patología de la mejor manera.

María Boto: “la persona pierde contacto con la realidad”

En 2017 hicieron un cambio de comisión que se va renovando cada dos años, “nuestra perspectiva es que los usuarios (pacientes) deben ejercer su autonomía ya que son sujetos de derechos así como lo plantea la ley. Ya tenemos a uno que es miembro de la asociación, ellos quieren hacerse oír y nosotros trabajamos en eso escuchándolos”, sostuvo María Boto, presidente de “Ajupef”.

Sobre la patología explicó que la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que tiene causas genéticas y que se va desarrollando en la etapa de la adolescencia. No muestra signos claros, son observables en el comportamiento de la personas, “cuando alguien llega a una edad en la que tiene que asumir responsabilidades y obligaciones, esa vulnerabilidad conlleva a que el estrés y las presiones le hagan desarrollar un brote psicótico que es la etapa más difícil donde la persona pierde contacto con la realidad”.

Siguió diciendo que “tiene otra manera de ver al mundo, es una etapa temporaria en la que se requiere de la familia y que les brinde mucha contención, mucho amor y paciencia. La persona requiere de ayuda de profesionales”.

Centro de Día

En el Centro de Día trabajan lo relacionado a la inclusión social de los pacientes que en su mayoría son jóvenes. Mientras que los familiares se reúnen todos los jueves del mes para tratar sobre cuestiones que involucran a los problemas que tienen estos pacientes.

El centro de día tiene profesionales rentados y voluntarios, “no contamos con ayuda económica del Estado, entre nosotros ponemos el capital que manejamos y también con donaciones con eso vamos afrontando mes a mes el pago de los profesionales en el centro de día. Sin el trabajo de las profesionales no podríamos avanzar ni trabajar en la inclusión social”, finalizó.