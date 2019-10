"Elijo mi libertad" y "Embelleciendo mi rostro"

Con el objetivo de la prevención de la delincuencia juvenil, tuvo lugar la presentación de los proyectos interinstitucionales entre la Escuela Provincial de Arte (EPA) "Medardo Pantoja" y el Servicio Penitenciario de Jujuy, denominados "Elijo mi libertad" que pertenece la institución educativa, y "Embelleciendo mi rostro" que pertenece a la dependencia carcelaria. Del acto participaron autoridades, responsables del proyecto, alumnos, y el comisario general retirado Guillermo Tejerina, secretario; y el comisario general Omar Lamas, director de Seguridad Pública. En ese marco de actividades, Hortencia Valerio, directora de la EPA "Medardo Pantoja" explicó que "para iniciar este proyecto, con mucha amabilidad, vinieron autoridades del Servicio Penitenciario de Jujuy, para hablar con los alumnos, de experiencias de vida de internos, para que los chicos analicen, reflexionen y superen toda problemática que los lleva a una situación de respeto, de cuidado de su valor de libertad. En este inicio del proyecto escolar, comenzaron con un tercero y un cuarto año y seguramente se irán dando jornadas para trabajar con toda la escuela. Están la supervisora y las profesoras que son las autoras". Agregó que "el proyecto se inició cuando el Servicio Penitenciario les realizó recursos didácticos como mesones para la escuela y allí vino el jefe con mucha amabilidad, que está a cargo del área educativa de ese servicio, a proponer alternativas en este proyecto que le pareció interesante comenzarlo, porque no le gustaría ver a nuestros alumnos privados de su libertad". En esa coincidencia se dio el primer paso en la faz educativa, por lo cual para Daniel Chaile, jefe del Servicio Penitenciario provincial, detalló que "nuestra fuerza de seguridad como organismo del Estado y obviamente cuenta con todo el conocimiento y el visto bueno del ministro Ekel Meyer; y Guillermo Tejerina secretario de Seguridad". "Hemos aprovechado este lanzamiento de la Escuela Provincial de Arte para poder contar experiencias de vida de chicos menores que también han tenido educaciones tempranas, pero que se fueron rompiendo por muchos factores sociales que puedan sufrir las personas y que han llevado a cometer errores en el aspecto legal, por eso están en nuestro establecimiento penitenciario. Y la idea general es como bien lo decía la directora, hacer a la seguridad pública la prevención para que niños hoy en libertad, vean que aquel no es el camino. Si bien nosotros como entidad de seguridad y como trabajadores sociales en este aspecto, cuando vienen los menores igual los recibimos, apostamos a la educación, al tratamiento psicológico social, médico que nos puedan tener y sobre todo familiar. Buscamos la vinculación familiar, algo que quizás hoy en los chicos no está roto. En cambio nosotros recibimos a los menores en situaciones que han sufrido a lo largo de su niñez, infancia, pre adolescencia o adolescencia que los ha llevado a cometer errores. Ese es nuestro mensaje. Que niños que hoy están con una familia estable, bien constituido en lo social, tengan esta mirada, que es de no cometer errores y sobre todo en perjuicio de la ley". Asimismo agregó que "en nuestra fuerza tenemos docentes, profesores que también tienen otro tipo de tarea en esta escuela, y ellos han hecho la propuesta de implementar nuevos materiales didácticos para los establecimientos. Algo que a nosotros nos gusta porque es más trabajo y más laborterapia para los internos. Tenemos las maquinarias y los recursos manuales, por lo cual la Escuela Provincial de Arte puso el material y ya iniciamos haciendo los mesones. Cabe destacar que las edades de los internos en la actualidad tenemos jóvenes de 18 a 20 años incluidos que no llegan a los cuarenta, pero también en otras ocasiones se pueden recibir a menores de 16 o 17 años, cuando el Juzgado de Menores así lo autorice o así lo disponga. No nos olvidemos que hay instituciones intermedias que trabajan con estas edades, desde los 14 a los 17 años, pero cuando sobrepasa la problemática entonces nos lo mandan al Servicio Penitenciario para que nosotros con nuestros equipos interdisciplinarios podamos apostar a su recuperación". Finalmente, Daniel Chaile opinó que "me parece fascinante la idea. Es retomar vieja estructuras que teníamos en cuanto al mejoramiento de la mirada social en esa etapa de la adolescencia. Ellos tienen que saber mirar y que es mejor siempre como dice el proyecto, elijo la libertad, tienen que elegir la libertad. La libertad no sobrepasada ni abusando de esto, pero si, que todos sus proyectos de vida se realicen en ese entorno de libertad". Isabel Adauto, una de las ejecutoras del proyecto junto a las otras profesoras Claudia Bravo y Claudia Romano, detalló que "el objetivo fue unir dos instituciones para un bien común, tanto la educación educativa, que era transmitir los aportes que hace el Servicio Penitenciario para los docentes, y la de colaborar con la mano de obra de los que están privados de la libertad para el colegio. De este modo quisimos hacer una fusión de las dos entidades para un bien común y un objetivo que sea beneficiado a los dos. Por lo tanto, damos gracias a la directora, a la supervisora y al jefe del Servicio Penitenciario que nos dieron la autorización, porque estamos trabajando con gente privada de la libertad, que es algo muy estructurado. El proyecto se ejecutará en el Servicio Penitenciario con mano de obra del colegio, con chicos y docentes que harán el logo que identifica el Servicio Penitenciario, y nosotros como institución educativa, vamos a recibir arreglos de sillas, de la infraestructura del edificio como también de la confección de mesones y todo tipo de necesidades que tengamos. Eso es en síntesis los proyectos denominados ‘Embelleciendo mi rostro‘ que pertenece al Servicio Penitenciario, y ‘Elijo la libertad‘ que pertenece a la institución educativa". Por su parte, Claudia Romano indicó que es un proyecto que apunta a los valores universales, la paz, la libertad, la solidaridad, la honestidad y el bien común y que pueda darse este intercambio entre nuestros alumnos y jóvenes que si bien están privados de la libertad, están recorriendo un camino para insertarse en la sociedad y ser ciudadanos de bien‘. Finalmente, Blanca Benitez, supervisora de Región 3 del Ministerio de Educación dijo que "es un proyecto que comienza desde la solidaridad, pero es ampliamente innovador y que a partir de las historias de vida que los alumnos y nosotros pudimos escuchar a los internos, se disparan una serie de actividades interdisciplinarias de las distintas disciplinas que se dictan en el establecimiento". Completan el equipo que trabajan en este proyecto, el inspector general Oscar Farfán sub jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy; el subprefecto Julio Vaca, director del tratamiento técnico penitenciario; el alcaide mayor Rolando Gutiérrez, director del establecimiento penitenciario 2; Juan Carlos Sánchez, supervisor y los artistas Germán Méndez y Marcos Adrián Gaite.