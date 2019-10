Gestos solidarios en la Capital de la Puna

Aunque en las últimas horas hubo pequeños signos de una mejoría, Leonel Vargas sigue en estado de coma en Buenos Aires, tras haber sido víctima del ataque salvaje a su persona, como ya es de público conocimiento. Durante la semana anterior hubo varias actividades solidarias en Abra Pampa para reunir fondos económicos para ayudar a Vargas.

Una suerte de buzones fueron depositados en distintas emisoras radiales, donde gente solidaria se acercó a colaborar con los suyo. El pasado viernes se organizó un evento artístico con la actuación de grupos musicales y cuerpos de danzas en el anfiteatro de la ciudad, también con fines solidarios.

Entre otras actividades como el buzón que también se puso el pasado sábado en un encuentro que Chakana Rugby mantuvo con su par de El Carmen, ya que Leonel Vargas fue parte del equipo local. Todas las actividades con el fin de recolectar dinero en efectivo para destinar a la madre de Leonel que se encuentra esperando la recuperación de su hijo en Buenos Aires.

En todas las actividades los familiares directos de Vargas agradecieron a la gente que de buen corazón anhela la recuperación total de Leonel.

El caso que asombró a toda la Puna, tomó repercusión nacional el pasado viernes, siendo entrevistado Gerardo Vargas por TN quien informó cómo sucedieron los hechos que llevaron a que Leonel Vargas hoy pelee entre la vida y la muerte. En el final de la entrevista Gerardo Vargas fue muy directo y contundente al mencionar la inseguridad que existe en el país. "Hay tantas cosas de inseguridad que pasan hoy los chicos en la calle, con las madres padresÓ que los asesinan. Aquí en Jujuy también a mi hijo le pusieron el puñal en el cuello para quitarle el celular, en Salta a mi hija la golpearon para quitarle el celular. Al gobierno le digo, que escucho hablar día a día que están trabajando por la seguridad, pero no se ve, no hay respuesta, no hay resultados".

"En las últimas horas hubo señales de una pequeña mejora", dijo Elba Tito, madre de Leonel. "El doctor me dijo que hay un poquito de avance". Vargas fue operado hasta la fecha solo una vez en parte de la cabeza, según precisó su madre, agregando que las tomografías que le realizaron también indican una leve mejoría. El caso fue denunciado a los pocos días del arribo de la madre a Buenos Aires por ella en persona. Al respecto anheló que se encuentren a los culpables para que se haga justicia a la brevedad posible. También agradeció a toda la comunidad de Abra Pampa que se solidarizó con su caso. El abrapampeño Leonel Vargas fue atacado el 5 del corriente por una patota y permanece internado en el hospital del Ejército Argentino.