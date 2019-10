En lo que va del año, 17 presos se evadieron en Jujuy

Detuvieron al cuartelero, quien habría manifestado ante una consulta que "todo estaba tranquilo". Un nuevo hecho que empaña a la Policía de la Provincia de Jujuy, que no puede contener a los detenidos.

Tres peligrosos delincuentes que se encontraban detenidos en la Seccional 47º de Palpalá se fugaron en la madrugada de ayer.

Los primeros datos recogidos en fuentes cercanas a la investigación dan cuenta que el hecho se habría producido cerca de las cinco de la mañana y por esta fuga podrían estar seriamente comprometidos varios de los policías que se encontraban de guardia.

Los sujetos son intensamente buscados por personal policial que desplegó un operativo cerrojo en la zona, inmediatamente conocida la noticia.

Los evadidos fueron identificados como Nicolás Aguilera de 27 años, que se encontraba detenido por robo; Fabio Segovia de 28 años, detenido también por robo con arma de fuego, y Arnaldo Medina de 38, detenido por reiteradas estafas, quienes habrían contado con apoyo desde afuera.

Declaraciones de Corro

El jefe de la Policía, Guillermo Corro, explicó a los distintos medios de prensa que el fiscal a cargo de la investigación del hecho tomó declaración a los efectivos que estaban de guardia al momento de la fuga y que se realizaron las pericias para determinar las circunstancias en las que se produjo.

Corro explicó que en principio no habría puertas ni rejas forzadas, dato que está siendo considerado en la investigación y que habría motivado que el fiscal interviniente Carlos Ariel Urquiola dispusiera la detención preventiva de toda la guardia policial.

Dado el hermetismo reinante, extraoficialmente se supo que se habría "comprado" a la guardia, ya que alrededor de la hora de la fuga una consulta realizada desde Base de Operaciones sobre la situación reinante en el lugar se habría afirmado que todo estaba "tranquilo".

Pese a esa respuesta se hizo presente en el lugar el jefe de servicio y al entrevistarse con el personal de guardia de la Seccional 47º "Paso de Jama" le informaron que no había novedad.

Al ingresar al patio donde están las celdas el personal tuvo que sortear varias puertas porque estaban con llave, pero pese a ello de los diez detenidos que debía haber solamente se encontraban siete.

Entre el 22 de febrero y ayer de las seccionales 33º, 61º, 30º, 23º y 47º se produjeron 18 fugas de las que fueron protagonistas 17 detenidos, ya que uno huyó dos veces.

Dos delincuentes aún se hallan prófugos

Desde el pasado 15 de agosto cuando se fugaron de la Comisaría Seccional 61º, dos de los evadidos permanecen prófugos de la Justicia.

Se trata de Diego Emanuel Vique y Ramón Serrano Quintin, quienes junto a otros cuatros más que se encontraban en ese lugar lograron ganar la calle después de haber realizado un boquete en la celda, del lado que da al centro vecinal.

Este hecho aún no fue resuelto por los investigadores y en el caso de Diego Emanuel Vique -detenido por lesiones leves agravadas por la condición de la víctima- mantiene en vilo a su expareja que fue víctima de violencia de género y que aún vive aterrorizada porque no puede saber si en algún momento no aparecerá en su domicilio.

En el caso de Ramón Serrano Quintin -quien estaba alojado por robo con arma de fuego en grado de tentativa y robo con uso de arma-, tampoco se sabe nada y es muy probable que como consecuencia de sus antecedentes delictivos pueda incurrir nuevamente en un hecho ilícito que ponga en riesgo la vida de algún ciudadano.

Pasaron más de dos meses de aquel hecho que movilizó a toda la Policía de la Provincia.

Las detenciones

El primero en caer aquel día fue Fernando Aráoz, detenido por tentativa de robo con arma; fue atrapado cuando circulaba sin rumbo alguno por la zona sur de la ciudad.

Un día después recapturaron a Gonzalo Adán Cáceres, quien fue atrapado en un “aguantadero” de barrio Coronel Arias. Estaba detenido por robo de motos. Este individuo cobró protagonismo dos semanas más tarde al volver a escapar de la Seccional 30º del barrio Mariano Moreno, donde había sido alojado.

El martes 20 de agosto la Policía pudo dar con el paradero de dos más de los evadidos.

Ariel Pablo Rafael, detenido por robo, y Aldo Andrés Morales, quien estaba privado de su libertad por violación y robo.

La Brigada de El Carmen los atrapó en horas del mediodía en inmediaciones de Finca La Nación, cuando fueron denunciados por unos vecinos.