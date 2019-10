La abuela "Pancha", gran mujer de campo, cumplió 100 años

La abuela "Pancha" cumplió sus 100 años de vida, rodeada de hijos, nietos y bisnietos.

Aprendió a leer a los 80 años, "quería leer la Biblia", dijo la mujer que educó a sus hijos con altos valores y cultura del trabajo.

Francisca Chaile viuda de Siriaco Delgado, "la abuela Pancha", celebró sus 100 años de vida, junto a su gran familia y amigos.

Cabe recordar que los anteriores dueños de la tierra donde habita en Remate Chico, vendieron el lugar desconociendo que la abuela vivía en el lugar; corriendo el riesgo de ser desalojada. Pero finalmente los nuevos propietarios se acercaron a la abuela, permitiéndole quedarse en donde formó a sus hijos con valores y donde nunca faltó la comida, viviendo de lo que tierra les dio.

La abuela vive en Remate Chico como mujer de campo

Rolando Delgado, uno de los nietos de Francisca, nos comentó que "cuando nosotros éramos chicos por cuestiones de trabajo vinimos a vivir con la abuela, ella me enseñó a vender pan, sandwiches a las empresas, ella me enseñó a trabajar, tengo dos negocios y los tengo porque ella me enseñó la cultura del trabajo. Con mis manos puedo trabajar para mis hijos, le doy gracias a mi abuela, fue una madre para todos, es un pilar y un ejemplo, la llevo en mi corazón. Ella es consciente y te reconoce al igual que a los tataranietos. Tiene la alegría de cumplir 100 años y le doy gracias a mi familia por su contención", dijo.

Mónica Espinosa participó también del festejo, dijo que "la abuela es una luchadora, más allá de ser una trabajadora rural proveniente de Catamarca, hace más de 50 años que está aquí", señaló.

Tiene nueve hijos

Francisca Chaile, conocida por todos como "la abuela Pancha", cuenta con una familia numerosa. Sus hijos son 9, Marcos Delgado, Cirilo Delgado, Juan Delgado, Roque Delgado, Manuel Delgado, Victoriano Delgado, María Delgado, Rosalía Delgado y Ramón Delgado.

Cuenta con 42 nietos, 45 bisnietos y 13 tataranietos.

Aprendió a escribir a los 83 años, en 4 meses, porque quería conocer la Biblia y además recibir su bautismo. Fue monseñor quien le dio las bendiciones. "Mi mamá aprendió a leer a los 83 años, y lee mejor que nosotros. Yo tengo que ponerme los anteojos para poder leer y mi mamá pone una vela y agarra la Biblia y lee sin dificultad. Yo estoy orgulloso de mi mamá, gracias a Dios hoy soy lo que soy gracias a mis padres", comentó Roque Raúl Delgado, uno de sus hijos.

La abuela Pancha contó que aprendió a leer gracias a los legionarios y pidió recibir la bendición de parte de monseñor César Daniel Fernández, con quien se entrevistó porque quería tomar la comunión.

Nos comentó que era huérfana y creció en el campo donde formó su familia. La abuela Pancha quedó viuda de su esposo Siriaco Delgado, sin embargo sigue acompañada de su numerosa familia y amigos que están atentos a ella.

Hace 4 años la dueña había vendido el terreno donde Francisca estaba viviendo, y ella luchó por quedarse. Hoy está celebrando junto a toda su familia y amigos su cumpleaños número 100.

Algunos de sus hijos llegaron desde otras provincias y agradecieron a El Tribuno de Jujuy por acompañar en un momento tan importante para la familia.

“Mi mamá me educó muy bien”

Sonia Delgado, una de sus nietas explicó que el festejo fue organizado por los nietos mayores, “nos reunimos y pudimos organizar esto para la abuela”, dijo y agregó “sabíamos venir cada fin de semana hijos y nietos para compartir almuerzos y tomar mates. Muchos tienen sus familias, pero pudimos reunir a los hermanos y la abuela está muy feliz”.

Por su parte Roque Manuel y Roque Raúl Delgado comentaron que la iniciativa de volver a reunir a toda la familia se viene hablando desde febrero de este año “uno siempre extraña volver a tener a toda la familia junta”, dijeron.

“Son infinitos recuerdos que tengo de mi mamá. La manera en la que nos crió, y cómo nos educó desde chicos. Hemos sido criados en medio del cerro, yo me crecí de ojotas. Me crié en la provincia de Catamarca y en el año 73 terminé mi colegio primario y después salí a trabajar porque éramos muchos hermanos y había que ayudar a nuestros padres. Yo cobraba y le daba todo a mi mamá. Con el tiempo hice mi familia, pero mi mamá me educó muy bien. Me da pena que los jóvenes de hoy no sepan lo que es la educación hacia los padres y hacia los mayores. Hoy parece que avergüenza llevar a un padre de la mano, a mí me enorgullece llevar a mi mamá de la mano”, comentó Roque Raúl Delgado.

Mencionó que si bien ellos tienen poco estudio y se criaron en el campo, todavía guardan los valores que su padre les enseñó “hoy podés ver a cualquier nieto de esta familia, todos saben respetar a los mayores. Son valores que no se deben perder, esa era la ideología de mi papá”.

También cumplía 50 años de casado Marcos Delgado y su esposa Julia.