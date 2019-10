La situación que viven los argentinos en Chile

Por Lucía Sant (Especial para El Tribuno de Jujuy)

Marta Coronel (54 años)

Es de Tucumán, trabaja como empleada administrativa en un taller de mantenimiento automotriz. Casada, sin hijos y hace 6 años vive en Concepción, Chile.

"Como argentina, residente extranjera, vivo con angustia lo que está sucediendo en Chile. Es penoso ver la barbarie liberada aprovechándose del verdadero reclamo de la gente. Las imágenes que circulan por el mundo confunden mostrando un pueblo hambriento bajo la represión. No es así! Esos delincuentes no representan al pueblo chileno. La gente trabajadora, decente, luchadora y que paga sus impuestos se está manifestando con marchas pacíficas familiares, con cacerolas y carteles, pidiendo el cambio de la Constitución y reestructuración en los sistemas de educación y salud. Se cansaron de marchar con la consigna NO MAS AFP y el gobierno no los escuchó. Se cansaron de hacer paros nacionales por una mejor educación y nada. La salud es cara e ineficiente. Las tarifas de los servicios venían en aumento y el usuario pagando a regañadientes. Ahora la gente salió a la calle y no van a parar hasta conseguir soluciones. Es lamentable las pérdidas humanas, edilicias y puestos de trabajo. No comparto la violencia en absoluto! Sí el deseo de no ver el pronóstico económico como en mi país, con tarifazos desmedidos, monopolio en las obras sociales e inflación en aumento. Que regrese la paz y el orden en Chile".

Sobre las elecciones en Argentina

"Mi visión como argentina lejos de mi país es preocupante por la familia y amigos que viven a diario la inflación, tarifazos y sueldos desmedidos con la realidad. No se puede salir adelante como país desarrollado si no se hace honor al trabajo, que dignifica a las personas, y no se forman hábitos de sacrificios, dedicación y progreso para crecer en lo individual y aportando a la sociedad. El argentino debe cambiar de mente. Por otro lado el político aun no gobierna en beneficio del pueblo, aun priman los intereses propios, por eso la gente sigue descreyendo de las promesas parlamentarias cuando no ven reflejado sus impuestos en obras públicas, educación y salud; cuando no ven nuevas leyes en pro al bien común de la sociedad y cuando se ve tanta puja entre las diferentes ideologías para ver quien llega al poder con las mejores campañas de mentiras proselitistas. Rezo por mi amada Argentina para que salga adelante con trabajo sueldos dignos y estabilidad económica".

Karina Quiroga (49 años)

Es de Provincia de Buenos Aires, es separada y tiene 3 hijos. Hace 29 años vive en Chile.

"Era mi presagio, siempre dije que en este país habría un estallido social por el abuso y cómo se miente para el resto del mundo. Chile es un país endeudado, mis hijos lo sufrieron porque el sistema te obliga a endeudarte. Hay mucho despotismo y el abuso superó toda expectativa, con un ministro de agricultura que tiene derecho de agua cuando hay pueblos que se están secando y un ministro de transporte que dice que te levantes más temprano para que tengas preferencias en las tarifas y las suben, y con la esposa de un presidente que dice cualquier cosa. Antes podían decirle cualquier cosa a la gente porque Chile era un rinconcito apartado del mundo, ahora está globalizado y el chileno pobre sabe que en otro país se estudia gratis, y donde no se come tan mal como aquí que toman once porque es una costumbre adquirida por la pobreza (merienda cena con mucho pan). La juventud no les cree y está despertando. Los sueldos son muy malos y como todo está privatizado, tanto la luz y el transporte público son muy difíciles de costear. Piñera mintió mucho y la gente colapsó".

Sobre las elecciones en Argentina

"No me gusta ningún candidato de argentina y siento que también el país está en una encrucijada."

Cecilia Fernández (43 años)

Es arquitecta de Jujuy, vive en Santiago de Chile hace 7 años y medio. Es separada y tiene dos hijos.

"Efectivamente esto es algo que ha estallado, entiendo perfectamente la bronca de la gente, esto se basa en un tema de desigualdad. Chile es un pais aun en sub desarrollo pero creció mucho en los ultimos años, sobre todo para el lado oriente de Santiago. Se nota en la arquitectura justamente, los autos que usan y la forma de vestir, y el resto de los chilenos ven ese crecimiento al que no tienen acceso. Por otro lado, la falta de igualdad de oportunidades y la falta de acceso a los servicios publicos de calidad. Los niños criados en familias pobres que no tuvieron las mismas posibilidades que otros se crian en un ambiente un poco resentido y a eso le veo peor solución y es comun a toda Latinoamerica. Hay personas que están muy enojadas, que son violentas porque no saben ser de otra manera porque probablemente viven de esa manera, hablo de la violencia de estar enfermo y que no te atiendan como corresponde, eso es violencia. Personalmente estoy muy preocupada, siento que hay un quiebre social entre las personas como la grieta que se habla en Argentina. Si vas por la calle con algún auto de marca importante la gente te rodea y no te deja pasar, le gritan despectivamente "cuica o cuico" a las personas que viven más acomodas en su estatus social. Ahora todos estan sensibles y esperamos que todo se calme pero creo que la herida en las personas va a quedar, el por qué otros tienen más y por qué un extranjero viene aquí a quitarles un puesto de trabajo es lo que siempre sentirán. me recuerda a los misma situación que viví en España hace varios años".

Sobre las elecciones en Argentina

"Me encantaría ir a votar pero nunca hice el trámite en el Consulado para estar registrada. Mi hermano lo pudo hacer pero de casualidad cuando fue a renovar el pasaporte. Me enteré tarde y no lo pude hacer. Creo que la falta de información y hacer trámites que muchas veces son complicados en horarios donde uno trabaja (45 horas semanales) y el poco tiempo que me queda es para estar con mis hijos. Se podría facilitar esos trámites con la tecnología. Me fui de Argentina a fines del año 2000 y siempre quise volver y cada vez que lo pienso e intento volver hay una crisis. Para mi argentina es un país con un sistema de poco fiar e inestable. La nacionalidad española me dio la posibilidad de vivir en otro lugar. Hoy creo que es súper importante votar mañana, la situación es muy compleja y cualquiera que tome el mando la va a tener difícil. Lamento no poder hacerlo, deseo lo mejor para mi país".

Facundo Orosco (37 años)

Es médico y trabaja en el Hospital Regional de Concepción hace 5 años.

"Actualmente Chile vive una crisis social muy importante y sin precedentes. Llevamos ocho días de marcha y toque de queda con enfrentamientos violentos, muertes y saqueos. La marcha multitudinaria en Santiago llevó a que se tomen medidas como el pedido de Piñera por la renuncia de los ministros. Es asombroso ver tanta gente en la calle que se manifieste varios días ya que esto no es común en Chile, esta sociedad es muy desigual y la gente se vio resignada, hoy el pueblo se levantó y se manifestó y logró cosas. Es algo que va a quedar en la historia".

Sobre las elecciones en Argentina

"Vivo en la misma cuadra del Consulado Argentino y a pesar de los daños recibido igual se llevaran a cabo la selecciones. En cuanto a la situación de argentina es muy triste ver a mi país así. Nuevamente uno tiene que elegir entre lo que hay y lo que fue, el pasado y el presente y siento que tengo que elegir el mal menor. Ojalá que se produzcan cambios, sobre todo de la sociedad, que empecemos a crecer y que estos años de sufrimiento no hayan sido en vano. Sueño en algún momento volver a la argentina ya que tengo a toda mi familia allá".

Consulado de Argentina en Concepción

Debido a la crisis institucional que está atravesando Chile, el Consulado Argentino de la ciudad de Concepción sufrió daños. Sin embargo, las votaciones se van a desarrollar de manera normal el domingo 27 de Octubre de 8 a 18 hs. En el padrón figuran 1000 argentinos habilitados para votar e incluye a los que viven en la septima, octava y novena región de Chile.