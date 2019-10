La llegada de Dragon Ball a Netflix en noviembre es falsa

Recientemente se empezó a dar a conocer la noticia de que Dragon Ball llegaría a Netflix este 15 de Noviembre, donde también ajuntaron los títulos que llegarán al catálogo de Netflix el mismo mes.

Ese “anuncio”, sobre la llegada de Goku a la plataforma de streaming, se hizo viral en redes sociales ya que algunos medios hicieron el reporte de su llegada. Pero parece que solo fueron rumores, pues en un comunicado en Twitter, Netflix declaró que no hay noticias aún sobre la llegada del anime.

Siendo cierto o no, pudimos observar que muchos usuarios celebraron la llegada de esta famosa serie a la plataforma, celebrandolo con memes y frases vía twitter, parece que la popularidad de "los sayayin" continúa siendo bastante fuerte.

Por lo contrario también pudimos observar que muchos se quejaron, ya que la versión que se rumoraba llegaría, era Dragon Ball Z Kai, versión remasterizada de la serie, donde existe menos sangre y está más censurada que la original.

La publicación oficial de Netflix confirmó que esa información era falsa y que no habrá Dragon Ball Z en este mes de Noviembre, aunque no descartaron que sea posible en un futuro.

Cabe mencionar que sí llegarán algunos animes a la plataforma, pero Dragon Ball no se encuentra entre la lista, lamentablemente para muchos.

Los animes que sí llegarán a la famosa plataforma son: Levius, la primera temporada de DanMachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? para el 1 de noviembre, la primera entrega de Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans igual para el 1 de noviembre, segunda entrega de Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans a partir del 1 de noviembre, y la primera entrega de Akame ga Kill!.

Dragon Ball Z Kai es una reedición de Dragon Ball Z estrenada el 5 de abril de 2009 con motivo de conmemorar el 20.° aniversario de la serie. El término "Kai" 改「かい」 en el nombre de la serie significa "actualizado", "modificado" o "alterado".



La serie, exceptuando a Japón, fue dividida en dos: "Dragon Ball Z Kai" y "Dragon Ball Z Kai: The Final Chapters".