Flores y coronas por el Día de las Almas

A pocos días para el Día de las Almas y los Fieles Difuntos, vecinos del pueblo purmamarqueño participaron del taller de armado de coronas y flores de papel que se realizó la mañana del viernes en la sala del cabildo histórico.

La actividad fue llevada adelante por la Unidad de Gestión y Administración de la Quebrada de Humahuaca con la colaboración de la Secretaría de Turismo y Cultura del municipio local.

Los materiales como papel crepé, alambre, tijera y plasticola, estuvieron listos sobre la mesa cerca de las 11 y en pocos minutos empezaron a llegar las personas interesadas en aprender y hacer sus propias coronas para sus seres queridos que ya partieron de la vida terrenal, cumpliendo de esta manera con una de las tradiciones más arraigadas de la zona.

Durante dos horas aprendieron diferentes técnicas de flores, como así también armaron las coronas con alambres y otros materiales que fueron provistos por la organización. Josefa Farfán, Hilda Báez y Josefina Aragón fueron las mujeres que transmitieron sus conocimientos y costumbres a los asistentes, porque además fue un espacio para conversar y recordar las añejas tradiciones.

"No queremos que se pierdan nuestras costumbres ancestrales, tengo 60 años y esto lo vengo haciendo desde los tiempos de mi bisabuela, por eso queremos que más personas y la juventud aprendan y sigan manteniendo nuestras costumbres por las almitas. Antes hacíamos las coronas de papel y no comprábamos de plástico, para las coronas no usábamos alambre sino que se hacían con molle y mimbre", expresó Josefa Farfán, que aprendió a hacer las flores y las coronas en los velatorios de sus ancestros.

Además, recalcó que al realizar las coronas en papel esto permite que se degrade fácilmente con el tiempo para no contaminar el medio ambiente, como sucede con el plástico que es un material más dañino.

Por otro lado, Isolina Comas, coordinadora de la Unidad de Gestión, sostuvo que "el objetivo de la actividad es realizar un rescate del patrimonio intangible de estas costumbres que preparan con mucha fe y mucha devoción. El taller ya se hizo en Maimará y en Humahuaca. Está previsto que se haga también en Tres Cruces. En Humahuaca fueron chicos de las escuelas y esto consideramos importantes porque son ellos los que van a transmitir de generación en generación".

Finalmente, Alberto Castagnolo, secretario municipal de Turismo y Cultura, destacó que el taller también sirvió como un espacio de diálogo y encuentro, ‘"vinieron muchos participantes que estuvieron aprendiendo por unos momentos y luego llegaban otros, los turistas también presenciaron el taller y quedaron admirados por estas costumbres que se les contó para nuestros difuntos y almitas".