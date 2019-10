Estamos en tiempos electorales, crisis, devaluación, revoluciones y mucho más... ­lo sé! Y es por esto que, me pareció oportuno destacar una gran oportunidad de mercado como es el Cyber Monday. Cuando se menciona este gran evento del comercio electrónico los comerciantes comienzan a afilar sus colmillos y nosotros, los consumidores, comenzamos a renegar por las ofertas, por las estafas, por fallas en los envíos, entre otros. Pero no me gusta victimizar, sobre todo porque muchos de los comerciantes también sufren cuando se quedan sin stock de alguno de sus productos, se colapsa su sitio web, pierden clientes por falta de comunicación o no obtienen los resultados esperados porque no supieron establecer una buena estrategia de descuentos. Primero tenemos que saber de qué se trata esto. El Cyber Monday nace en el año 2013 propuesto por la Cace (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) siguiendo los pasos del "Black Friday" en los Estados Unidos. El Cyber Monday 2019 se trata de tres días (4, 5 y 6 de noviembre) de descuentos online disponibles en www.cybermonday.com.ar donde las empresas socias de Cace que participan del evento, ofrecen promociones y descuentos exclusivos en sus productos y servicios. Tiene como propósito estimular el comercio electrónico (en líneas generales), pero su impacto es mucho pero mucho más grande. En una economía tan castigada como la de nuestro país, nos viene excelente un evento que, por ejemplo, en el año 2018, generó un movimiento de $7.200 millones, 2,3 millones de órdenes de compra y 3,5 millones de artículos vendidos. Como anexo les cuento que el tráfico por dispositivo fue de un 74,5% en celulares, 24,4% en computadoras y sólo el 1,1 % en tablets. Lo curioso es que las compras (operaciones concretadas) fueron de un 51,5% en celulares, 47,1% en computadoras y 1,4% en tablets. Esto significa que todavía la computadora sigue inspirando más seguridad en las decisiones de compra, pero confío en que los Millennials van a cambiar los resultados para este año. Ahora volvamos a lo nuestro, voy a empezar por la perspectiva del comerciante. El Cyber Monday no es simplemente bajar precios para vender más; esta vez vamos a estar más preparados. Este evento nos sirve para aumentar ventas, ganar nuevos clientes, lograr una mayor visibilidad de nuestro negocio, posicionarnos en el mercado (branding) y/o aprovechar una liberación de stock (sacarnos de encima productos "difíciles" de vender).

Para que todo esto salga bien, tenemos que tener en cuenta que "el cliente" cada vez se vuelve más experto, por lo tanto, nada de falsas ofertas y ese tipo de "jugadas" que lo único que hacen es jugarnos en contra. Además, quiero destacar herramientas que considero indispensables para la ocasión como: Whatsapp Business: la tradicional app de mensajería instantánea pero optimizada para empresas con unas genialidades de funciones como las respuestas rápidas automatizadas; Chatboots: programas informáticos automatizados que pueden entender el lenguaje humano y, por lo tanto, pueden responder las inquietudes de las visitas de tu tienda online, las 24 horas; E-

mail Marketing: es un medio por el que la comunicación entre la marca y el consumidor es directa. Por lo tanto, es importante que hagas una buena segmentación de los clientes que ya te compraron o que realmente estén interesados en tus productos; Instagram Shopping: deberemos tener en cuenta la estética de nuestro perfil, buenas fotografías de nuestros productos y, de esta forma, puede funcionar como una herramienta anexa al sitio web no sólo por si éste se satura sino también, para el "engagement" (vulgarmente dicho "gancho") con el consumidor; Tienda Facebook: es una pestaña que podés agregar al perfil de tu marca para mostrar los productos que tenés a la venta en tu tienda. Si tu cliente quiere comprarlos, Facebook los redirige a tu negocio online con tan sólo seleccionar el artículo; Gift Cards: son tarjetas o cupones con crédito de compra en nuestro negocio. Es muy buena para lograr que el cliente vuelva a comprarnos y fidelizar una relación con el mismo. Por último señores comerciantes, aprovechando que las plataformas online siempre tienen datos para analizar, no se olviden de verificar sus resultados para saber si cumplieron con sus objetivos, conocieron más acerca de su consumidor, entre otros. Ahora es nuestro turno, los consumidores. Lo de ser compulsivos es malo si cuando compramos no lo hacemos con inteligencia, por eso debemos tener en cuenta los momentos antes, durante y después de la compra. Antes deberíamos fijarnos en el estado de nuestras tarjetas (sería una pena que consigamos una buena oferta y no la podamos aprovechar), registrarte en los sitios de nuestras marcas favoritas para acelerar y facilitar el proceso y, no olvidarnos ni de activar las notificaciones ni de suscribirnos a la web para que nos mantengan atentos a las ofertas. Cuando estemos comprando, deberíamos chequear las condiciones de envío y las políticas de cambio del producto en cuestión para evitar malos entendidos y, por último, recomiendo que los pagos se hagan mediante la plataforma de Mercado Pago para que queden completamente asegurados. Ya estamos preparados para aprovechar el Cyber Monday al 100% pero me despido contándoles un secreto: dejen productos que les interesen "pendientes" en el carrito de compra del sitio web. Así, la plataforma cumple con sus tareas de posventa y los van a contactar posteriormente ofreciéndoles rebajas y promociones muy interesantes.