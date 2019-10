Elecciones en la Feria Minorista de Perico

En un clima de expectativas, los comerciantes de la feria minorista de esta ciudad se preparan para elegir democráticamente a la nueva comisión que represente los intereses de los feriantes que trabajan en el barrio El Progreso.

Por lo pronto se ponen al día con la cuota societaria, que es de $10, que los habilitaría para poder votar y participar de las elecciones. Son tres las opciones que competirán, la lista Verde encabezada por Jorge Herrera, la lista Azul de Saúl Bejarano y la lista Blanca de Amelia Rojas.

Todo comenzará a las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 18 del jueves 31 del corriente.

El candidato a presidente por la lista Azul, Saúl Bejarano, dijo que "más que nada quiero que todo el acto eleccionario se desarrolle en paz, quiero que las diferencias y peleas, todo quede atrás, la disputa de siempre, administrar los baños no es lo prioritario ya a estas alturas, eso de que cuanto se recauda siempre fue la gran pelea. Aquí quiero priorizar los proyectos que queremos impulsar, tengo en carpeta veinte proyectos para impulsar a la feria, uno de ellos son precisamente los sanitarios, que hay que regularizar su situación, así como debemos tener todos los balances de las anteriores gestiones. Sucede que el próximo presidente se va a topar con todas esas irregularidades y fiscalía de estado no va a aprobar con el aval sino hay constancia de aprobado. Hasta ahora hay tres gestiones que no tienen balances aprobados", aseguró.

Bejarano también pidió "a todos los feriantes que se hagan socios, la cuota es de $10, ahora la gestión actual está tratando de regularizar la situación de los morosos, entonces para ser socios activos solo deben pagar $ 240 más o menos. Ahora volviendo a lo que voy a priorizar si soy presidente, será la seguridad de la feria, necesitamos seguridad porque aquí prácticamente estamos 14 horas, pero necesitamos personal que cuide también al turista o al visitante y así ellos volverán siempre hacer sus compras.

También quiero concretar un ambicioso proyecto que es el patio de comidas, debemos tener un lugar ordenado, limpio, buen servicio y lo tenemos, pero debemos mejorarlo, sé que podemos hacer un lugar ventilado con escenario, todo para hacer de la feria un paseo de compras, brindando cordialidad, mejores precios y más seguridad para los que nos visitan".

