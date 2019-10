Un nuevo espacio para personas con autismo

Días atrás en un hotel céntrico de calle Ramírez de Velazco se realizó la presentación de la Fundación "Hablemos de autismo Jujuy", que busca contener a las familias de personas con autismo.

El TEA (Trastorno del Espectro Autista) o autismo es un trastorno en el neurodesarrollo que afecta actualmente a uno de cada 59 personas y los casos más comunes son en los varones, mientras que en las mujeres afecta en menor número, pero son quienes necesitan más apoyo. Una de las mayores dificultades de las personas con TEA es poder comunicarse y entablar una relación con el entorno que los rodea, entre otras tantas estereotipias.

Cuando hablamos de autismo, debemos hacer hincapié en que no hablamos de una enfermedad, sino que hablamos de un trastorno, por lo tanto, no tiene cura, y al no tener cura el paciente convive con este trastorno el resto de su vida, pero no significa que esta persona tenga que tener una calidad de vida distinta a una persona "normal".

El Tribuno de Jujuy dialogó con Viviana Maza, quien es la presidenta de la novel institución, y dijo que "finalmente pudimos concretar un sueño muy anhelado por muchos padres y amigos, sobre todo padres de niños con TEA, que son quienes nos acompañaron desde hace muchos años", comentó refiriéndose a la creación de la institución.

En un salón colmado de personas se pudo disfrutar de una charla destinada a padres y familiares de personas con esta condición que estuvo a cargo de la psicóloga Carolina Petrocelli, quien brindó un taller vivencial que se llamó "Familias Fuertes", y en donde los principales protagonistas fueron las emociones.

Este espacio brindó la oportunidad para que las familias puedan expresar cuáles fueron sus sentimientos una vez que recibieron el diagnóstico de sus hijos y cómo conviven con él, además de comentar cuáles son sus deseos.

"En la Fundación ‘Hablemos de autismo Jujuy‘ tenemos muchos proyectos, queremos trabajar fuertemente en campañas de concientización y talleres para padres. La idea es poder contenerlos, acompañarlos en este camino que si bien no es fácil, pero con los apoyos necesarios se puede mejorar mucho y queremos familias empoderadas, padres que puedan acompañar a sus hijos en este camino", dijo Viviana Maza.

Esta institución nace por la necesidad ante la falta de contención para padres y familias que conviven que una persona que se encuentra dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), teniendo en cuenta muchas veces la falta de información que todavía existe en la sociedad y la falta de profesionales idóneos en esta temática.

"Nuestro deseo es empoderar a las familias, para que los padres y familiares puedan acompañar a sus niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Lograr que el día de mañana sean personas independientes, que sean incluidos laboralmente para que puedan desarrollar sus potencialidades", sostuvo la presidenta de la fundación.

La institución se encuentra trabajando fuertemente en el proyecto de "pirotecnia sonora cero". De hecho hace pocas semanas atrás, mantuvieron una reunión en la Legislatura de la Provincia para tratar esta problemática que no sólo afecta enormemente a las personas con autismo, sino también a las mascotas, personas mayores, bebés, veteranos de Malvinas. "Esperamos poder concretar la sanción de esta normativa antes de fin de año, otro de nuestros deseos es proponer al Ministerio de Salud y poder trabajar en conjunto para que se incluya al autismo dentro de las políticas de salud pública. En definitiva, hacer todo lo que sea necesario para mejorar la calidad de vida a nuestros niños, adolescentes y adultos con TEA", señaló.

Quienes conforman esta institución tienen la intención de, en un futuro no muy lejano, poder conformar un equipo interdisciplinario para brindar terapias que las personas con TEA necesitan.

En Jujuy, una nueva institución nació, que tiene como protagonistas a padres que en esta vida tienen una sola misión: lograr una mejor calidad y una verdadera inclusión para sus hijos.

x