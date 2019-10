El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, destacó como mérito de River Plate que su victoria por 2 a 0 fue "ganar como local, algo fundamental en este tipo de definiciones", pero que eso no significa "que la historia esté cerrada, porque todos nuestros jugadores están de pie y con el ánimo como para ir a buscar la revancha en La Bombonera".

Boca: La historia no está cerrada

. "El mérito de River fue haber conseguido la victoria como local, pero en lo anímico no vamos a tener que trabajar porque si hubieran visto a los muchachos en los vestuarios, se habrían dado cuenta que están de pie y decididos a dar vuelta la serie en casa", indicó Alfaro ante la consulta de Télam en la sala de prensa del "Monumental".

"La planificación no cambia por un penal en contra en el arranque, pero sí los estados de ánimo. Nosotros queríamos presionar alto porque River, cuando tiene la pelota, la sabe manejar de acá para allá", explicó. "Lechuga" lamentó "como se dio la jugada del penal. Pero en el segundo tiempo tampoco pude disponer de Eduardo Salvio más de 20 minutos, porque le pregunté en el entretiempo si estaba para 30 y me dijo que no".

"Pero todavía tenemos una vida y confiamos en lo que tenemos nosotros. Vamos a dejar la piel para lograr el pase a la final. Esta vez perdimos y el penal llegó de un saque lateral, por lo que debemos ajustar detalles, que es por lo que se definen estos partidos", estimó el entrenador.