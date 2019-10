Se define el equipo hoy en el "expreso"

Talleres, que viene de perder su invicto en el Clausura liguista en manos de Gorriti, ahora sólo piensa en la Copa Jujuy. El domingo visitará a Atlético El Polo por la semifinal y sueño con lograr la clasificación. El objetivo es salir campeón de alguna de estas dos competencias para volver a acceder al torneo Regional Amateur 2020. La preparación del plantel del "expreso" es intensa. En los primeros días de la semana con trabajos muy fuertes en la parte física, teniendo en cuenta la presión y velocidad del rival de turno. Se prevé que hoy una práctica de fútbol para ir definiendo el once inicial para visitar a El Polo. El entrenador Aldo Arroyo tiene más opciones a la hora de armar la formación inicial, donde puede contar inclusive con futbolistas que regresaron y que ya estaban fichados en la copa, como el histórico Jairo Saavedra y el talentoso volante Matías Ruiz. El técnico dijo: "La verdad que muy enfocado a lo se va a jugar el día domingo, nosotros comprometidos con esta semifinal, contentos de haber llegado a esta instancia de la copa, mas allá de donde se juegue, la idea es hacer un buen papel, ir con lo mejor que tengo". Además, agregó: "Estoy preparando lo mejor para este compromiso, la verdad que los arbitrajes no me hacen mucho ruido, pero confío en mis jugadores, en los compromisos que venimos jugando bien, sabemos que estamos bien y trataremos de clasifica". (Carlos Ruiz)