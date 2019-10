DC Comics pone en marcha "Superman & Lois" una nueva serie para su Arrowverso

Protagonizada por Tyler Hoechlin ('Supergirl') y Elizabeth Tulloch ('Grimm'), 'Superman & Lois' es la nueva apuesta de DC para su Arrowverso, y ya está en marcha. En The CW están convencidos de que este universo tiene mucho futuro por delante (y eso que la serie madre, 'Arrow' está a punto de terminar para siempre), porque apenas tras haberse producido el estreno de 'Batwoman' se ha confirmado este nuevo título que parece ser solo el inicio de una tanda de nuevas historias relacionadas con el héroe del arco y la capa verde.

The CW trabaja en una nueva serie del Arrowverso sobre Superman & Lois para 2020, protagonizada por Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch https://t.co/gaOBmS3SZy — Blog de Superhéroes 💥 (@blogsuperheroes) October 28, 2019

'Superman & Lois' es el nuevo spin-off de la casa y contará con los personajes que su propio título indica, esto es, Superman y Lois (Lane). Dos grandes y clásicos nombres de los cómics y del cine que parecen no estar destinados a morir nunca. En esta nueva serie se explorará como son las vidas de los dos personajes creados por Jerry Siegel y Joe Shuster mientras navegan en el mundo de ser padres y trabajadores (periodistas) a la vez, tal como ha recogido el medio Deadline.

Por ahora poco más os podemos contar, pues la serie se encuentra en primeras fases de desarrollo. Solo se ha confirmado al elenco protagonista y al showrunner de esta nueva apuesta, que será Todd Helbing, antiguo encargado de 'The Flash' (abandonó la serie al final de la quinta temporada). Helbing ejercerá como productor ejecutivo junto a Greg Berlanti, Sarah Schechter y Geoff Johns.

Para los que ya son seguidores del Arrowverso televisivo conocerán de sobra a Hoechlin, quien ha sido Clark Kent/Superman desde el 2016 gracias a 'Supergirl', la serie protagonizada por Mellisa Benoist. En cuanto a Tulloch, a ella ya también la hemos visto en el papel, pues fue elegida para ser Lois Lane ya el año pasado para aparecer en el super crossover navideño del Arrowverso que tiene lugar en The CW cada año. Por cierto, este año los volveremos a ver a ambos en 'Crisis en tierras infinitas', el título recibido para este ya tradicional encuentro de superhéroes de DC y que ya tiene confirmados capítulos especiales de 'Arrow', 'The Flash', 'Supergirl', 'Legends of Tomorrow' y 'Batwoman'. Seguro que esta nueva aparición nos deja alguna pista más sobre la nueva serie. Seguiremos informando.