Bolivianos que fiscalizaron en Jujuy las elecciones de Bolivia defienden su "transparencia"

Bolivianos residentes en Jujuy que fueron nombrados por sorteo como autoridades de mesa en las elecciones presidenciales de Bolivia expresaron hoy que el proceso democrático fue “totalmente transparente” en la provincia y pidieron “respeto a los resultados obtenidos independientemente del color político”.

Así lo indicaron en una conferencia de prensa que brindaron en la sede del Consulado de Bolivia en la capital jujeña.



“Como jurados de mesas vemos necesario el poder compartir y defender cómo se han desarrollado los comicios generales”, señaló Celina Vargas, quien el 20 de octubre fue jurado en la Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti, uno de los tres puntos de sufragio habilitados para unos 8.512 bolivianos residentes en Jujuy.



Vargas contó que tras recibir la notificación para ser jurado, participó “activamente” del proceso electoral y que se resolvió “con total transparencia”.



“Que los paisanos bolivianos no duden de la transparencia de acá, no ha habido ningún problema, y no creo que en Bolivia haya habido corrupción como se habla porque allá hubo delegados de otros partidos políticos cuidando los votos y todos tienen una fotocopia del acto”, señaló.



Al objetar las manifestaciones sobre fraude, mencionó además que en Jujuy tras el cierre de la votación “se procedió al conteo de votos a puertas abiertas, e inclusive asistieron algunos medios para tomar imagines de cómo se realizaba”.



La boliviana residente en Argentina lamentó el “racismo” con el que se actúa sobre todo en la capital cruceña al señalar que había "vivido muchos años en Santa Cruz y he visto cómo se margina a los coyas”.



Por otro lado, el cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelzon Guarachi, mencionó el pedido de una “auditoría vinculante” a la OEA por parte del gobierno boliviano y a la pretensión de la oposición de que se declare nula la elección.



“Lo que hay es un golpe de estado blando por parte de la oligarquía, que además están golpeando a gente que viste de pollera o con atuendo tradicionalistas”, sostuvo y remarcó que “no se quiere reconocer el voto de indígenas ni de los que viven fuera del país”.



Además, retrató que se trata de “una lucha de clases” con “mineros, campesinos y obreros, que apoyan la paz social y pretenden evitar con vigilias un golpe blando, frente a la derecha boliviana, los empresarios, los latifundistas, entre otros, que promueven bloqueos en sus barrios".



De los más de 8.500 residentes bolivianos en Jujuy habilitados para sufragar un 60% acudió a las urnas, y el 90% de estos lo hizo a favor del presidente Evo Morales, detalló Guarachi.