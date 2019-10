Talleres sacó pecho y está en la gran final

El "expreso" no tuvo una tarea descollante aunque tampoco sufrió sobresaltos ante El Polo y disputará la final ante Atlético San Pedro

Talleres pasó a la final de la Copa Jujuy, al derrotar ayer a El Polo por 3 a 1. Bastó sólo un tiempo para que el "expreso", se alzara con el triunfo ante el "azucarero" y lo meritorio fue que se vivió una gran fiesta deportiva con un "Fernando Sembinelli" a lleno total, algo que los amantes del fútbol de la zona, no veían desde hace tres décadas. A los 19, Farid Rivero abrió el marcador favorable a Talleres y a los 34' Roberto González, puso paridad en el marcador.

Tras el empate, todo hacía prever que el partido estaba para cualquiera de los dos, pero veces el fútbol da sorpresa y los errores son fundamentales para el resultado final del partido. Tal vez la historia hubiese sido otra si el golero local se habría quedado debajo de los tres palos, pero salió para frenar al imparable "Maxi" López, que luego de dejar atrás a la defensa y al arquero definió de primera, poniendo el partido 2 a 1. Ese gol marcó el destino final del cotejo, fue clave para Talleres y lamentable para El Polo, ya que a partir de ahí, se notó el bajón anímico y en rendimiento de varios jugadores, que no tuvieron una buena tarde y continuaron sumando errores hasta que llegó el lapidario tercer gol, cuando el árbitro del cotejo Guillermo Catalá, de muy buena actuación, se aprestaba a dar el pitazo anunciando el final del primer tiempo, sobrevino una jugada y la pelota pegó en el brazo del jugador local y el juez cobró el penal que "Maxi" López cambió por gol. Con esa victoria parcial de 3 a 1 favorable a la visita, se fueron al descanso.

Buen marco de público de los dos clubes se vio en el "Fernando Sembinelli" repartido en las gradas le dieron todo el color a la tarde.

En la etapa complementaria, El Polo salió con más actitud, arriesgó mucho más en busca del descuento, manejó mejor la pelota en todos los espacios, pero arriba sus hombres no aparecieron, se tiraron muchos centros pero no hubo precisión. En tanto que Talleres optó por no arriesgar el pasaporte que tenía en el bolsillo y se replegó muy bien en el fondo, defendiendo y despejando todas las pelotas que llegaban al área chica. Sin goles finalizaron los segundos 45'. Con un hombre menos, desde los 16' de la etapa complementaria, Talleres, se defendió y al local le faltó eficacia. Igual fue meritorio lo que hizo El Polo hasta esta instancia. Talleres fue un justo ganador y el lunes enfrentará a Atlético San Pedro en la gran final.