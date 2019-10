Vivir siempre en un infierno de contrastes

Cuando hace muchos años, el exquisito poeta jujeño Carlos Figueroa -siendo director de Turismo de la Provincia- definió a Jujuy como un paraíso de contrastes, sintetizando con precisa inspiración las múltiples y variadas maravillas provincianas, no imaginé que en un tiempo la recordaría, por oposición a este infierno de contrastes de hoy. Todo es producto o bien de la desorientación crónica de la dirigencia, o bien del abuso de su oxidada herramienta para sumar votantes. Todo arranca a nivel nacional y se replica en la patria chica.

Los referentes del Frente de Todos, seguros de alcanzar más del 54% de los votos, ya se están repartiendo los futuros cargos. Hay varios ministros de economía, de desarrollo social, de la mujer, de salud, etc. Contrastando con ello, muchos funcionarios del Frente Juntos por el Cambio, está mirando discretamente dónde podrá acomodarse para sobrevivir, si finalmente apenas superan el 34% de los votos que les asignan las encuestas. El más significativo enroque sería el del actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, y varios de su equipo, que tendrían lugares asegurados en el gabinete del jefe de la Caba, Horacio Rodríguez Larreta. Pero no es lo único ni lo más serio: mientras referentes K proponen una reivindicación de la guerrilla de los ’70, el Presidente respondió encabezando el primer acto de homenaje a los soldados asesinados por los Montoneros en el intento de copamiento del Regimiento 29 de Formosa, en 1975, durante el gobierno de María Estela de Perón. El contraste sigue hacia adentro de las fuerzas en disputa electoral. Mientras Alberto Fernández, sufrió para contener el salvaje paro de Aerolíneas Argentinas, el socio del Frente de Todos, Juan Grabois, le dijo que aunque gane las elecciones, seguirá teniendo a los piqueteros en las calles. Como si fuese poco, Florencio Randazzo, exministro del Interior y Transporte, expulsado del cristinismo (del que abjuró con vehemencia), firmó un acta de reconciliación y volvió a casa. Del otro lado, la Unión Cívica Radical espera el momento oportuno para sentarse con el macrismo a hablar en serio, pero esta vez ocupando la cabecera de la mesa. En tanto vive una feroz y cordial interna por la conducción nacional. Y Lilita Carrió, fuerte socia del gobierno castigó al Ministro del Interior, Rogelio Frigerio -uno de los más lúcidos del gabinete- acusándolo de haber entregado el gobierno a sus amigos, los gobernadores peronistas. Macri trató de mediar, de calmarla y a la vez reiterar su apoyo al ministro. Pero el daño estaba hecho, y en el peor momento. Otro paraíso de contrastes, son los jerarcas sindicales. La CGT y la CTA montaron un espectáculo de unidad bajo dos miradas: la complacida de Alberto F y la escéptica y crítica de Hugo Moyano. Se esforzaron, pero nadie les cree esa unidad. La Justicia no quedó al margen de la moda de los contrastes: muchos de los presos K que ya comenzaron a ser liberados están listos para marchar por la ruta de la esperada revancha. El claro reacomodamiento de algunos jueces, tiene como contrapartida el endurecimiento de otros, supuestos "cruzados anticorrupción". Las brechas se abren por todos lados, hacen que aquella odiosa grieta tradicional, se parezca cada día más a una discusión de niños, frente a lo que puede presentarse más adelante. Los contrastes no son solamente el folclore de la desorientación y la ambición de poder, donde es imposible identificar la verdad: son síntomas de una enfermedad en ciernes.

En Jujuy, se reflejan esos síntomas, con igual intensidad e idéntica proporción. El Gobierno, para ser más precisos, el gobernador Gerardo Morales transcurre entre fuertes contrastes uno de los momentos más delicados de su mandato. Del lado del haber, el GM contabiliza los recientes logros de la inauguración parcial del parque solar en Cauchari; el nuevo aeropuerto "Horacio Guzmán"; la apertura de la ruta entre la Quebrada y las Yungas; la auspiciosa extensión nacional de la producción del cannabis medicinal jujeña y el programa de descuentos en farmacias similar al de las góndolas de los supermercados; el final feliz de la Fiesta de los Estudiantes con anuncio del envío de jóvenes carroceros becados a China a capacitarse en big data y tecnología; y hace horas 729 chicos y jóvenes a participar de los Juegos Evita en Mar del Plata. Coronando buenas nuevas, la Suprema Corte mandó al gobierno nacional a hacerse cargo de los descuentos por Ganancias e IVA, que le había restado mil millones a las arcas provinciales. Contrastando con esto, y en su columna del debe, el GM enfrentará consecuencias de su irreductible decisión de impulsar el juicio político contra el Fiscal del STJ y de parte del Tribunal de Cuentas que le generó una colisión frontal con entidades nacionales; como casi cada semana, nuevos y serios problemas en el área de educación, donde se destaca lo que al parecer fue un grave y mal asesorado apresuramiento en remociones y despidos en el Hogar Escuela "Monseñor José de la Iglesia" -ya trasladado a la Justicia-, y despidos de docentes de programas infantiles, aparentemente por falta de recursos. Los gremios vuelven a la carga por la recomposición salarial y el bono de $5.000. Se suman al contraste con las alegrías los anunciados despidos en la emblemática y caída fábrica de Altos Hornos Zapla por el cierre de su acería. Y desde Yavi, comenzaron a caminar comuneros y aborígenes que llegarán el 12 de octubre a golpear las puertas de San Martín 450 protagonizando la llamada "Marcha del agua y de la vida". Se agregó la destemplada situación del transporte urbano, a punto de dejar a pie a miles de jujeños por problemas salariales. Embistiendo al viento en contra, el GM dijo en un acto político: "Necesito respaldo, necesito ganar el 27 de Octubre, revertir el resultado de Agosto para que Jujuy sea más respetada". Y respaldó a sus candidatos Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura. "No es lo mismo llevar al Congreso un diputado que dos" bramó. Mientras tanto, lidia también con sus propios correligionarios y socios del Frente Cambia Jujuy, que si bien se mantienen cohesionados y unidos, se los siente -a 20 días de las elecciones- muy desentusiasmados y apáticos, como si no asumiesen el mensaje del gobernador con la misma claridad que él lo expresa. Es más, muchos esperan que GM, después del 27-O o después del 10-D, deje la crispación que se le nota y vuelva a la serenidad y moderación que lo caracterizaban.

En el peronismo local victorioso y entusiasmado, siguen haciendo actos como si fueran dos familias conviviendo bajo la misma carpa. El contraste interno, quizá termine mañana martes, se deben presentar los modelos de votos, que el jueves, de no mediar un escándalo serán definitivamente oficializados y se presentarán en cantidades suficientes para comenzar a llenar las urnas. Quizá entonces termine la vigilia sobre si la Justicia Electoral Nacional convalidará la lista surgida del sistema D’Hont para cuya decisión los sectores enfrentados cumplieron las presentaciones pertinentes en tiempo y forma. La razonabilidad y la lógica indican que a 20 días de los comicios, decidir en contra de lo ya oficializado sería absurdo. Pero claramente, no se trata de apoyarse en lo legal, sino de esperar lo político. Como sea, volviendo a los contrastes, los peronistas jujeños votaran juntos, pero no unidos. Al menos todavía.

La primera Peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, patrona de la Provincia, demostró que es lo único, que sin grietas y sin contrastes, vio a los jujeños, unidos, y caminando para el mismo lado. Bendita sea.