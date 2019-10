Pacientes trasplantados se encuentran sin cobertura

Pacientes trasplantados que realizan sus controles en la provincia de Salta y se encuentran dentro del programa "Incluir Salud", se encuentran sin recibir tratamiento debido a una deuda con los prestadores por parte del Ministerio de Salud de Jujuy.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Ana Surrian, que es presidenta de la Asociación "Jujuy Da Vida", quien comentó que "alrededor de veinte personas son las que hoy (por ayer) fuimos informadas que no viajemos a Salta porque nuestro tratamiento se encuentra suspendido debido a la falta de pago", dijo.

Surrian también explicó que desde el "Equipo de Trasplante Salta", lugar donde son atendidos, les dijeron que el tratamiento se va a reanudar siempre y cuando se haga el pago de aunque sea la mitad de lo que se está adeudando.

"El tratamiento que recibimos es postrasplante renal, se hacen estudios de rutina y el dosaje que incluye la medicación que toma cada paciente. Si estos estudios no se hacen, podemos llegar a un rechazo del órgano que fue trasplantado y sufrir todo lo que eso conlleva", aseguró Ana Surrian.

Los pacientes que hoy se encuentran sin tratamiento son aquellos que están dentro del programa "Incluir Salud", es decir, personas que no tienen obra social y cobran pensiones no contributivas, por discapacidad o madres de siete hijos.

"Sabemos que el costo del tratamiento por cada persona está costando alrededor de 5 o 6 mil pesos por mes, y se estaría adeudando uno o dos meses solamente y es el Ministerio de Salud de la Provincia el encargado de realizar estos pagos", comentó la presidenta de "Jujuy Da Vida".

Por otro lado, Surrian aclaró que ella hace ocho años que se encuentra dentro del programa "Incluir Salud" y es la primera vez que se suspende este tipo de tratamiento. Las personas que reciben el tratamiento postrasplante son de distintos puntos de la provincia.

Los pacientes que son tratados en la provincia de Salta son aquellos que recibieron un trasplante o se encuentran próximos a recibir un órgano.

Finalmente, Ana Surrian dijo que "esperamos que esto se solucione cuanto antes, porque lo que está en juego es la salud de personas que recibimos un trasplante y debemos tener el doble de cuidado con nuestra salud".

Hoy presentarán una nota en el Ministerio de Salud de la Provincia, pidiendo que este problema se solucione cuanto antes, según informó.

Regularizan deuda

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia, la directora provincial de Rehabilitación, Verónica Curet, en diálogo con nuestro diario, dijo que "me llama la atención porque a nosotros no nos informaron que las prestaciones estuvieran suspendidas. Me enteré por una publicación en Facebook que hizo la asociación, pero al Ministerio no nos llegó ninguna notificación de corte", señaló la funcionaria.

Por otro lado, Curet reconoció que hay una demora de más de 90 días en el pago a los prestadores que brindan atención a los pacientes trasplantados, que se empezó a regularizar en el día de ayer y así poder garantizar la prestación.

Alrededor de 25 son los pacientes que se atienden en el Equipo de Trasplante Salta y también hay que decir que hay un desfasaje en el pago de la prestación del servicio de más de 90 días, pero se debe a la demora en la recepción de la cápita del programa "Incluir Salud" que esperamos que se comience a regularizar ahora", expresó Curet.

Finalmente, aclaró que los fondos del programa "Incluir Salud" provienen de Nación y que es necesario recibirlos para que la Unidad de Gestión Provincial de la provincia pueda articular los pagos.