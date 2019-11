Diputados modificaron el convenio de Zona Franca

La Legislatura provincial aprobó ayer una modificación al convenio de adhesión a la norma nacional de creación de zonas francas celebrado entre el Gobierno Nacional y Provincial a fin de incorporar en el predio la venta al por menor de automóviles en la zona franca de La Quiaca. La iniciativa se sancionó pese al voto negativo de los bloques opositores y sumó el repudio de los miembros de las comunidades de La Quiaca Vieja, quienes presenciaron la sesión y se manifestaron en contra de la expropiación de tierras para la instalación del predio comercial en esa ciudad fronteriza.

La Cámara de Diputados realizó ayer la tercera sesión especial para avanzar en el tratamiento de esta modificación que finalmente derivó en la sanción de la Ley 6.144 que autoriza una adenda al Convenio de adhesión a la Ley nacional 24.331 de creación de zonas francas, celebrado entre el Ejecutivo Nacional y provincial con el objetivo de sumar a la venta de electrodomésticos, el rubro automotor.

La sesión inició con la presencia de 27 diputados, ya que la gran mayoría del Bloque Justicialista demoró en ingresar al recinto, por cuanto mantuvieron una reunión con los comuneros antes de la deliberación. Iniciada la sesión, inmediatamente se dio tratamiento al proyecto de ley remitido por el Ejecutivo el cual tuvo resistencia de la oposición.

La diputada provincial del PJ, Liliana Fellner, aclaró que desde un principio cuando se comenzó a trata las zonas francas, la bancada Justicialista cuestionó la expropiación de las tierras. "Nos preguntábamos por qué tantas hectáreas, qué se iba a hacer con ese predio y si se había cumplido o no con las comunidades aborígenes y con lo que establece el Convenio 169 de la OIT que exige informar lo que se pretende realizar sobre propiedades que son de pertenencia ancestral. Hoy, una vez más las comunidades vuelven a reclamar asegurando que no se hicieron las consultas pertinentes" dijo la legisladora y agregó que "existe una suerte de amedrentamiento de funcionarios del Gobierno provincial que le ofrecen a la gente un monto vil que ronda los 2 mil pesos por sus tierras; es gente grande, que pastorea, que lleva su ganado y que han vivido ancestralmente. Por todo esto nos oponemos a la feria franca de La Quiaca".

Solicitan información

Respecto al dialogo que mantuvieron con los integrantes de las comunidades aborígenes de La Quiaca Vieja, el presidente del Bloque Justicialista, diputado Pedro Belizán, explicó que ellos les manifestaron su inquietud respecto a la expropiación de terrenos por la zona Franca. "Nosotros hemos solicitado que se nos remita las actas firmadas por las distintas comunidades para verificarlas, por lo que acordamos reunirnos la semana próxima nuevamente con las comunidades. Si es que esto no está en regla veremos la manera de solucionar el problema" señaló.

Ratificó que hay incertidumbre respecto a varios puntos del proyecto. "Queremos mayor información para darle tranquilidad a los vecinos de La Quiaca y que ellos sepan que esto va a crecer para ellos" sostuvo.

“Una muy buena noticia para Jujuy”

Por su parte, el presidente de la bancada oficialista, Alberto Bernis, destacó la aprobación de la ley y aseguró que es un paso “muy importante para la provincia”. “Esta adenda es muy importante para Jujuy, para el desarrollo y el crecimiento de la zona franca, que no es otra cosa más que una ampliación del convenio para autorizar la venta de automotores. No había ninguna cuestión acerca de las tierras, esos son temas superados, debatidos y aprobados en la Legislatura” señaló.

Respecto a la duda de la oposición sobre en manos de quienes recaerá la concesión de venta de vehículos, aseguró que si bien “todavía no sabemos quiénes van a ser los inversores que van a estar en el lugar, nosotros decimos que tienen que ser empresas jujeñas, de La Quiaca, porque apuntamos al crecimiento de la provincia”.

Finalmente se refirió al rechazo de la oposición al proyecto y dijo que “el problema es que durante 30 años tuvimos una provincia parada, entonces ahora que tenemos proyectos importantes parecen inviables y nos ponen trabas, dudas. Esto va a significar crecimiento, desarrollo, puestos de trabajo, y esto es la zona franca”.

“Nos van a tener que sacar muertos"

Luego de la sesión y tras haber sido aprobada la ley, los miembros de las comunidades aborígenes de La Quiaca Vieja mantuvieron un fuerte cruce con el diputado Bernis y el titular del ente administrador de la zona franca, Martín Luque a quienes cuestionaron que no se realizaron las consultas pertinentes y se pretende expropiar sus tierras.

“Ellos sólo fueron a contar cómo va a funcionar la zona franca, pero no hicieron una consulta; esto nos trajo grandes problemas, nos sacaron el agua, no podemos sembrar, nos sacaron los áridos”, dijo Oscar Castillo y agregó que “ahora nos quieren sacar el territorio donde habitamos por años para entregarlo a los empresarios. No vamos a permitir que entren, nos van a tener que sacar muertos”.