Un espacio de contención para víctimas de violencia

"Heroínas" es un nuevo espacio que se creó en la provincia con el fin de ayudar a mujeres que sufren violencia de género. Surge desde la Fundación "7 de Julio" y sus principales pilares son: la contención emocional, asesoramiento sobre sus derechos y el empoderamiento a víctimas.

Para comunicarse está disponible el Facebook, Fundación 9 de Julio, o a los números: 3885728892 o 3885128418.

En ese contexto, invitan a hombres y mujeres que quieran sumarse y también a mujeres que padecen violencia y precisen ayuda, "queremos ayudarlas a salir de ese infierno, a romper sus miedos, sus barreras, al famoso "qué dirán", hoy queremos acompañarlas, que recuperen su autoestima, eso las ayudará como medio para ser felices, afrontar la vida con confianza y prevenir situaciones de violencia", mencionó Agustina Duchen, una de las creadoras de esta ong, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Lo que motivó a las voluntarias a confeccionar esta iniciativa fue la situación de una integrante de la fundación que padeció violencia de género y les contó su historia. Conmovidas decidieron ayudarla y extender ese lazo a otras mujeres que atraviesan contextos similares de violencia dentro de su pareja.

En ese sentido, Alejandra Esqueti, otra de las precursoras de "Heroínas" comentó que "nosotras creamos este proyecto para ayudar a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y venimos a complementar una tarea que ya se está realizando por parte de fundaciones, ongs y también organismos gubernamentales".

"Ella nos dijo que no tenía dónde recurrir o no sabía, entonces se abrió un abanico de ideas en nosotras sobre cómo iniciar a abordar el tema e ir de a poco. Esta persona logró salir de esa situación y ahora quiere ayudar a qué otras mujeres que también son víctimas. Ella pudo salir, se siente bien y ahora quiere dar una mano", añadió.

Asimismo, Duchen sostuvo que "nosotros somos una fundación que trabaja de forma constante con comedores y merenderos, en una de las visitas a esos lugares le comenté el tema a tres chicas que colaboran allí. De las tres, fueron dos las que me dijeron que sufrieron violencia de género. Una de ellas logró salir pero la otra sigue sometida".

Siguió diciendo que "está sometida al qué dirán de su familia, sus amigos, su entorno. Es una realidad que hay que vivirla, esa mujer necesita que la acompañemos, que la apoyemos. Sobre todo precisa que no la juzguemos y que le demostremos que sola no está. Hay mujeres que desconocen sus derechos y otras que dependen económicamente del maltratador y por eso no se separan".

La primera actividad que lleva a cabo la institución es la convocatoria de mujeres u hombres que quieran sumarse a este espacio, "ya se empezaron a sumar voluntarias ligadas a diferentes profesiones, aquellas personas que no tienen una profesión ligada a la problemática pueden sumarse. Y no sólo mujeres, pueden participar hombres también", remarcó Esqueti.

Tras la convocatoria de voluntarios y voluntarias, tienen proyectado realizar talleres en barrios carenciados, "creemos que también tenemos que trabajar mucho en reforzar la autoestima, porque si una mujer se ama a sí misma puede salir de esa violencia. Muchas mujeres se preguntan si hay vida después de esto, y la respuesta es "sí la hay", dijo.

Mujer valiente

Agustina Duchen contó también el caso de una mujer que padeció maltrato y hoy está al frente de un comedor, "una mujer valiente que rompió sus miedos y los prejuicios sociales es que ella sufrió una violencia física, verbal con su primer pareja. Luchó contra todo y hoy es quien brinda el almuerzo a más de 70 niños acompañada por un hombre que no sólo la respeta, también la acompaña y la hace feliz todos los días".

Luchar entre todos

Buscamos que los hombres “se involucren como agentes de cambio para el logro de igualdad de género y reivindicación de los derechos de las mujeres. No todo hombre es violento, golpea, insulta, domina y humilla. También hay hombres que abrazan y reinician, que acompañan, que valoran a la mujer y luchan a la par por sus derechos”, afirmó la voluntaria Agustina Duchen sobre uno de los propósitos de “Heroínas” que es incluir también a hombres.

“Por eso a la lucha la hacemos entre todos, no estamos contra el hombre. El hombre es el que tiene que empezar respetando los derechos de la mujer y valorarla. Hay quienes ayudan a sanar”, manifestó.

Asimismo, indicó que “previo a la creación del proyecto hicimos una serie de averiguaciones y nos encontramos que hay grupos de mujeres que sufrieron violencia y que entre ellas mismas se van conteniendo. Eso también nos gustaría aplicar en nuestro espacio. También fuimos a los juzgados y nos topamos con estadísticas muy altas de denuncias”.

Priorizar la familia

Por su parte, Alejandra Esqueti, voluntaria de la institución, aseguró que “también hay muchos casos de personas que se quedan solas después de salir de esa violencia y no terminan de sanar nunca. Ellas no toman terapia, no lo hablan y se quedan con eso. Tampoco miran en qué situación quedaron sus hijos. Por ello está muy bueno que hagan terapia, ella y sus hijos”.

“Queremos priorizar la familia, no estamos en contra de ningún movimiento ni nada, hacer esta lucha para nosotros es un gran logro y un gran paso. En especial que se sume gente para poder concretar este sueño de ayudar a mujeres que tienen miedos y también pretendemos que los hombres se sanen”, agregó.

Remarcaron que cualquier persona que atraviesa por una situación de violencia puede comunicarse con ellas que ante la mínima duda o necesidad intentarán ayudarla, orientarla y brindarle la contención necesaria para que supere la situación que acarrea.

Además de convocar voluntarios, crear talleres y cursos, “Heroínas” persigue el objetivo de habilitar una casa refugio para aquellas mujeres que atraviesan situaciones críticas y no tienen a donde ir con sus hijos.