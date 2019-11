Darío Villarroel es campeón mundial de culturismo

DARÍO VILLARROEL / EL PESISTA JUJEÑO SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL MUNDO.

Darío Villarroel sigue haciendo historia. El pesista jujeño se consagró campeón del mundo de culturismo y fitness en Acapulco, México.

Por primera vez se consagró campeón mundial en la actividad del culturismo y fitness haciendo historia en el deporte.

El atleta de Palpalá cuenta con una dilatada trayectoria en el deporte para personas con discapacidad, sin embargo, eso nunca fue un impedimento y mucho menos una barrera para dejar en claro que con entrenamiento a conciencia y una rutina diaria se logran los objetivos.

Hace varios años atrás se ganó el mote del "hombre más fuerte del mundo", debido a los kilos que movió.

Pero nunca se quedó con eso solamente, estuvo en diferentes puntos del mundo realizando exhibición y compitiendo. Fue parte de la Selección Argentina de Fútbol talla baja.

Con 38 años está a pleno, Villarroel es parte del deporte de alto rendimiento, levantamiento de pesas, "hace muchos años donde integré la Selección Argentina de talla baja y eso me impulsó por mi condición de vida, por mi discapacidad y las cosas empezaron a salir de a poco. Luego me vio un directivo de la Federación de Culturismo y Fitness que me invitó a competir el año pasado donde pude lograr cosas muy buenas a nivel regional, nacional, sudamericano y latinoamericano", había declarado el atleta de Palpalá ante El Tribuno de Jujuy previo a partir rumbo a México.

Después del torneo, en un mensaje a nuestro matutino dijo muy feliz y emocionado: "Gané, soy el número uno del mundo".

Durante el campeonato que se denominó "Mr. Universo Wabba Acapulco", además de las poses en las cuales Villarroel tuvo que mostrar cada músculo trabajado.

El título sin dudas dejó a Jujuy en particular y Argentina en general, en lo más alto del podio. El certamen ecuménico contó con diferentes categorías e importantes exponentes a nivel mundial de esta disciplina.

Darío Villarroel regresará en los próximos días, para poder viajar contó con el importante apoyo de distintos sponsors, entre ellos del Gobierno de la provincia por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de Deportes.

El pesista sabe que puede seguir haciendo historia, no baja los brazos y comenzará a trabajar nuevamente.

Fue denominado hace varios atrás “El hombre más fuerte del mundo”, cuando realizaba levantamiento de pesas.