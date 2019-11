Entregan los premios de la rifa estudiantil

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy en instalaciones del Salón de la Patria ubicado en el edifico comunal realizará hoy a las 11 la entrega de premios a los flamantes ganadores de la edición 2019 de la Rifa Estudiantil.

El director de Juventud de la comuna ramaleña, Iván Wierna, agradeció a todas aquellas personas que confiaron en el municipio, en el trabajo de los chicos de la promoción 2019.

El funcionario puso de relieve que "año a año vamos construyendo juntos una Cena Blanca costo cero, cambiando modalidades para que cada vez sea más linda, más vistosa y sobre todo más inclusiva, cosa que todos los jóvenes que egresan tengan su noche especial".

Entonces agregó que el "eje es hacer las cosas a través del esfuerzo, el trabajo en equipo, contamos con un grupo de delegados y gente que trabajó junto al municipio para este nuevo logro".

Por otro lado, explicó que "el término costo cero se debe a que el papá, la mamá no deben poner de su bolsillo para que los chicos hagan la Cena Blanca, no es una cena gratis porque hay premios subsidiados por el municipio, hay un trabajo grande entre egresados, profesores asesores y Dirección de Juventud. Gratis no es, pero sí costo cero para el papá, la mamá y se llega por el trabajo entre todos, debemos desacostumbrarnos a esperar las cosas de arriba", enfatizó.

Wierna remarcó que "hoy con este trabajo abaratamos los 1.500, 2.000 pesos que cuesta la tarjeta y que capaz no tenían para pagar, vimos repuesta favorable de los egresados y podemos decir que una vez más todos los jóvenes que este año culminan la etapa de la escuela secundaria tendrán su noche especial".

Sin duda se trata de una iniciativa diga de ser destacada, ya que autoridades municipales y estudiantes se unieron para permitir que todos los egresados puedan asistir a la Cena Blanca.