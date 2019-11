Piden reparar calle en la zona de la terminal

Vecinos de Barrio San Francisco y Primavera de San Pedro de Jujuy, especialmente aquellos que se desplazan en moto, solicitaron a las autoridades reparen la calle por donde salen los colectivos desde la terminal de ómnibus y limpien el gasoil que hay en la superficie porque en las últimas semanas ha ocasionado un número importante de accidentes de tránsito. El problema, según relataron a El Tribuno, viene desde hace tiempo, pero se hizo más notorio las últimas semanas, cuando se accidentaron dos personas conocidas en la comunidad, trabajadores de los medios de comunicación. Ambos iban en moto, los dos accidentes con características similares. Gasoil derramado por los colectivos en el suelo, los vehículos que levantan velocidad para poder sortear la calle Santa Cruz, con una pendiente pronunciada, resbalan, pierden el control del rodado y terminan tirados en el suelo. En el mejor de los casos solo con golpes, en otra circunstancias internados y hasta sometidos a alguna intervención quirúrgica.

Además de la limpieza de la calle, solicitaron que se controle permanentemente este sector, donde los autos y las motos levantan gran velocidad. Combinado con los colectivos que salen durante todo el día, el tránsito se hace complicado.

Los que suben por esta calle, siempre realizan maniobras bruscas o imprudentes. El motivo puede ser esquivar la gran grieta y rotura que presenta el pavimento en ese sector, o el derrame de combustible cotidiano. La calle está destrozada, los paños de hormigón se separaron tanto que en el hueco entra la rueda de un automóvil, afirmaron.

No pedimos mucho, expresaron los vecinos. Solo que las autoridades tomen nota de este pedido y le den la importancia que corresponde. Por ahora son solo accidentes que tuvieron daños materiales y heridas de distinto tipo, pero no queremos que pase algo peor y le cueste la vida a algún sampedreño. Mucho más, teniendo en cuenta que el 90% de los que circulan en moto por la ciudad no usa casco.