Partido clave para el arranque de la 15º fecha del Clasura de la Liga Jujeña de Fútbol. Esta noche adelantarán Asociación La Viña y Atlético Talleres, que el lunes jugará el choque de ida de la Copa Norte ante San Antonio de Salta. El "tiburón", con 32 puntos, es el único escolta de Atlético Cuyaya (34) que el domingo se enfrenta al irregular El Cruce. Mientras que el "expreso" cuenta con 28 unidades y un encuentro menos ante Gimnasia. Es decir, ambos saldrán a las 21 con la necesidad de ganar o ganar: La Viña para quedar líder en solitario hasta que salga al ruedo el "bandeño" y Talleres para meter presión a los de arriba en el sprint final del certamen.

Las acciones arrancarán a las 21 con el arbitraje de Augusto Cardozo junto a las asistencias de Cristian Carrillo y Pablo Tevez. Previamente, desde las 19, se verán las caras las respectivas quintas divisiones.

El resto del programa se desarrollará así.

Viernes a las 16.30: en "Fausto Tejerina", Deportivo Universitario vs. Atlético Gorriti y en "La Tablada", Ciudad de Nieva vs. General Lavalle.

Sábado: a las 16.30, en "La Tablada", General Belgrano vs. Deportivo Luján y a las 21, Deportivo Los Perales vs. San Francisco.

Domingo: a las 11.15, en "La Tablada", Sportivo Palermo vs. Atlético Palpalá y en "Líbero Bravo", Islas Malvinas vs. Gimnasia; a las 16.30, en "Emilio Fabrizzi" de Palpalá, Altos Hornos Zapla vs. Alto Juniors y en "La Tablada", Atlético Cuyaya vs. Deportivo El Cruce.

Se viene una jornada definitoria para todos los equipos que sueñan con quedarse con el campeonato liguista. Indudablemente La Viña-

Talleres es el encuentro que acapara la atención porque uno de los dos podría quedar casi sin chances en caso de perder, pero también el líder Cuyaya es consciente que no debe resignar nada de nada para encaminarse al título.

Anoche se confirmó, por otro lado, que la revancha del Sub 13 entre el combinado jujeño y salteño pasó para el viernes 22 del corriente.