Padres pedirán datos sobre subvención a colegio

Miembros de la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas (Ajiep), junto a los padres de las instituciones educativas, impulsan una iniciativa para lograr información sobre los fondos que destina el Estado provincial a subvencionar a establecimiento educativos de gestión privada.

En los diferentes colegios, los padres organizaron una movida para recolectar firmas para presentar ante la Defensoría del Pueblo el pedido de información sobre la cuestión y pedir la distribución equitativa de los recursos públicos.

La titular de Ajiep, Ester Lizárraga, indicó que hace semanas atrás, tras conocerse el porcentaje de aumento de las cuotas para el ciclo lectivo 2020 en los medios de comunicación, muchos padres pidieron información al respecto y luego se organizaron para solicitar al Estado que informe sobre la distribución de los recursos con el propósito de pedir que todos los colegios de gestión privada reciban apoyo económico que permita amortizar los incrementos en las cuotas.

"Los padres tuvieron la iniciativa de apoyarnos en esta demanda de un reparto igualitario de los recursos, para evitar que las cuotas suban el próximo ciclo lectivo.

"Este año tuvimos un destrato de parte del Gobierno", indicó, al tiempo que indicó que existe un decreto del gobernador Morales del año 2017 en el que dispone la incorporación de las instituciones con más de cinco años de antigüedad y que cumplan con una serie de requisitos al sistema de subvenciones, pero esto no ocurrió. Es más, desde el año 2007 veníamos percibiendo una ayuda en concepto de aporte extraordinario y este año pese a que estaba contemplado en el presupuesto no hemos recibido nada, y además nos enteramos que los colegios nucleados en Ajiep no estamos contemplados por el decreto. No sabemos los motivos", detalló Lizárraga.

Sobre las inquietudes que manifiestan los padres, Lizárraga indicó que "hay muchas inquietudes de los padres a raíz de la información que circuló en los medios".

Aseguró que la administración de lo recursos de los colegios no era un tema que interesaba a los padres pero que en las ultimas semanas solicitaron información impulsados por la preocupación sobre la suba de aranceles, "muchos temen no poder afrontar los costos".

Lizárraga recordó que la mayoría de los colegios que componen Ajiep son instituciones de más de 20 años, la mayoría nacidas en los 90 ante la necesidad de la población de acceder a educación para sus hijos. "El estado no era capaz de garantizar el acceso a todos los niños y nosotros surgimos para cubrir una necesidad, si hoy ocurre una migración de los colegios privados a los públicos creemos que difícilmente el Estado pueda cubrir las demandas", expresó.

Sin vacantes

La migración de alumnos de colegios privados a escuelas publicas dadas las dificultades económicas de los padre de afrontar los costos esta a la vista por estos días en las escuelas publicas donde los padres pasan la noche haciendo filas para acceder a un banco, en muchas ocasiones sin poder lograrlo, sobre todo en nivel inicial.