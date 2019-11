One Macro, G8 Plus y todas las novedades de la presentación de Motorola en Argentina

Antes de que la séptima edición de la clásica familia "G" de Motorola pudiera cumplir un año en el mercado, la compañía surcoreana presentó en Argentina la nueva generación integrada por los nuevos Moto G8 Play y Moto G8 Plus. Además presentaron al nuevo Moto E 6 Play y al novedoso Moto One Macro, que incorpora una cámara fotográfica con un lente especial para fotografías tomadas a corta distancia obteniendo óptimos detalles.

En el Complejo Art Media de Villa Crespo, fue el escenario del nuevo lanzamiento que realizó Motorola en nuestro país y que contó con la cobertura de El Tribuno de Jujuy.

La "prematura" llegada del nuevo Moto G8 Plus y su hermano menor el G8 Play, tienen su razón de ser en los avances constantes que está teniendo la tecnología en el mercado global nivel global, y que en muchos casos ya se han visto volcadas en otros modelos de la firma, como así también de la competencia. Por eso, el smartphone más vendido en toda la historia de Motorola no podía quedarse sin los nuevos desarrollos. Es que, algo que caracterizó al mítico "G" desde sus orígenes fueron las prestaciones, un teléfono de características premium a un precio accesible, por lo que la innovación

Esta vez la ecuación se mantuvo, y el nuevo Moto G8 Plus se convirtió en el más potente de todas las generaciones, incluso superando a su antecesor, el Moto G7 Plus.

El nuevo dispositivo de Motorola presenta triple cámara, frente a las dos de su antecesor, incluyendo un sensor de 48 megapixeles con sistema Night Vision y tecnología Quad Pixel, mejorando la imagen de manera exponencial en bajas condiciones de luminosidad. Además, como novedad, suma un lente gran angular de 117º, y que a la hora de filmar se convierte en una estupenda cámara de acción gracias al sistema de estabilización óptica. Y por último, el tercer sensor de la cámara es de profundidad, y funciona junto con la cámara principal para ajustar la profundidad de campo, desenfocando el fondo para lograr un "efecto bokeh" casi profesional. Del otro lado, al frente del teléfono, la cámara de selfie es de 25 megapixeles, y también cuenta con tecnología quadpixel, y efecto de desenfoque selectivo.

Pero las cámaras no son los únicos aspectos destables del nuevo Moto G8 Plus. Sino que también la imagen y sonido lo convierten en un verdadero centro de entretenimiento portatil. Como pocos en su gama de teléfonos, el G8 Plus, trae parlantes en los extremos longitudinales del aparato optimizados por Dolby, otorgando una buena calidad de sonido de stereo, que se complementan de muy buena manera con la pantalla de 6,3" Full HD+.

Todo soportado por un procesador de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 665 de 2.0 ghz y 4 gigas de ram, con una memoria interna de 64 gb. Y una batería de 4.000 mAh de carga rápida con tecnología Turbo Power.

Fotos "macro" con alto nivel de detalle

Con el eslogan "más cerca que nunca", Motorola presentó en nuestro país el nuevo Motorola One Macro, que se suma al igual que los otros integrantes de la familia "One", y que permite percibir al mundo de una manera muy participar, pocas veces o nunca antes vista por sus usuarios. Es que incorpora un lente "macro" que permite tomar fotografías de un objeto a tan solo 2 centímetros de distancia sin la necesidad de realizar ningún tipo de ajuste ni incorporar un accesorio.

Desde Motorola, destacaron que se trata del primer teléfono inteligente con un lente fotográfico de estas características, dándole al usuario una nueva perspectiva con alto nivel de detalle.

Sumado a la cámara Macro, se suma el sensor principal de la cámara de 13 megapixeles, y el sensor con detección de profundidad de 12 megapixeles. Además de enfoque automático láser ultrarrápico.

El One Macro también incorpora una batería de 4.000 mAh, capáz de otorgar una autonomía de 2 días, y carga rápida con tecnología Turbo Power.

Además, llega con una pantalla HD+ de 6,2", memoria interna de 64 gb y 4 gb de ram.

Moto G8 Play: Nueva cámara, nuevo diseño, mejor rendimiento

El nuevo moto g8 play incorpora un sistema de triple cámara, con un potente sensor principal de 13 MP, sensor de profundidad de 2 MP y lente dedicada de ángulo ultra-amplio de 117° lo que da hasta cuatro veces más de capacidad de escena por cuadro.

Con una pantalla de 6,2" HD+ y una batería de 4.000 mAh de larga duración, la que le otorga hasta dos días de autonomía, y tecnología de carga turbo power.

El rendimiento general del nuevo moto g8 play es un 30% más rápido que su predecesor, el Moto G7 Play.

La gama de entrada se renueva

El Moto E se renovó, sumó seguridad y nuevas funciones en la sexta edición del dispositivo presentado en Buenos Aires este lunes. Desbloqueo facial frontal, con la cámara de sefiel, y con huellas dactilares en la parte posterior del equipo se sumaron a las especificaciones técnicas.

La pantalla es de 5,5" Max Vision, y viene con 32 GB de memoria interna, más la opción de agregar 256 GB con tarjeta microSD.

El lente posterior de la cámara fotográfica es de 13 megapixeles, en tanto que la batería es de 3.000 mAh.