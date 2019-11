Para prevenir la diabetes instan a acciones saludables

Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, razón por la cual el Ministerio de Salud de la Provincia indicó que la mejor forma de prevenir no solo esta sino otras enfermedades crónicas no transmisibles es realizar actividad física en forma regular, mantener una alimentación equilibrada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, entre otras acciones.

También destacó que el diagnóstico y el tratamiento temprano son una clave para evitar complicaciones y lograr resultados favorables.

Actualmente 425 millones de personas en el mundo padecen diabetes, y se calcula que uno de cada dos adultos que vive con diabetes no está diagnosticado.

Desde la cartera sanitaria se instó a la comunidad a tomar conciencia, conocer los signos para detectarla en forma temprana y modificar los factores de riesgo.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no la utiliza eficazmente. Cuando no es controlada, el aumento del azúcar en la sangre daña los órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

El Ministerio de Salud desarrolla planes de atención e intervenciones para que los pacientes y sus familias tengan acceso a la educación y el apoyo continuo. Diabetes, cáncer y las enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales son padecimientos de larga duración que comparten los mismos factores de riesgo y son responsables en nuestro país del 73% de las muertes.

Promoción y prevención

Durante la semana se realizarán charlas informativas, tests gratuitos, movidas aeróbicas y talleres en distintos puntos de la provincia. Es así que durante los últimos dos días se desarrollaron jornadas de capacitación sobre la temática destinada a enfermeros, agentes sanitarios y educadores para la salud en el Salón Auditorium de la cartera sanitaria jujeña.

En la fecha, en el Centro Provincial de Adultos Mayores se ofrecerán actividades informativas, recreativas y danzas. En forma paralela, los profesionales del Hospital Materno Infantil discutirán la aplicación de la tecnología y el manejo de la enfermedad en las escuelas. También el móvil sanitario de Palpalá brindará atención a la población en el barrio Antártida Argentina de esa ciudad.

En La Mendieta, a su vez, durante la jornada de mañana viernes se dispondrán de stands, mesas saludables y exposiciones destinadas a toda la comunidad. Será en el Salón Cultural de la Municipalidad, desde las 8.30.

Por último, el 20 del corriente, en el Centro de Especialidades Norte, se promocionarán los beneficios del consumo de alimentos autóctonos y ancestrales, cerrando las jornadas el 29 con la promoción el ejercicio físico y los estilos de vida saludable.