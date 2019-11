El fiscal pidió el cambio de carátula para imputados

Cuando estaba próxima a finalizar la segunda audiencia del juicio en contra de los hermanos Mauricio, Walter y Lautaro Vargas por el asesinato de Ramón Armella, ocurrido en la madrugada del pasado 25 de febrero de 2018, el representante del Ministerio Público de la Acusación Diego Cussel solicitó al Tribunal se cambie la calificación legal.

Con esta nueva medida, los imputados podrían ser condenados por "homicidio doblemente calificado por la participación de dos o más personas, agravado por ensañamiento y alevosía", pena que le puede caber prisión perpetua.

El fiscal afirmó que el cambio obedece a la descripción realizada por el médico forense Guillermo Robles Avalos que tuvo a su cargo realizar la autopsia de Armella quien recibió en el feroz ataque al menos 17 heridas en distintas partes del cuerpo.

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 después de hacer lugar al pedido del fiscal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, habiendo otorgado hasta el día martes a la defensa la posibilidad de ofrecer nuevas pruebas a los efectos de mantener la calificación original de "homicidio simple" o estudiar una nueva estrategia defensiva.

El médico afirmó que el deceso de la víctima se debió a las lesiones en el corazón, hígado y riñones las que habrían sido realizadas por un cuchillo y un estilete. Mencionando también el uso de un machete, indicando que todo surgía de la lectura realizada a cada una de las heridas.

El detallado informe del profesional se vio graficado en tres hojas donde se imprimió una figura humana de frente, de espalda y de costado las que fueron incorporadas al expediente a pedido de la presidente de trámite, la jueza Cecilia Sadir.

Robles Avalos detalló gráficamente como fueron las lesiones que le provocaron a la víctima del ataque su deceso.

En varias oportunidades el galeno se paró y utilizando su propio cuerpo le indicó al Tribunal, al fiscal, la querella y los defensores como se habrían realizado las distintas heridas, desde la primera a la decimo séptima.

La exposición se prolongó por espacio de más de una hora y en reiteradas oportunidades Robles Avalos preguntó si había sido claro en su relato e informe, habiendo utilizado no solamente términos científicos sino palabras de uso corriente, que hizo que su relato además de ameno sea sumamente interesante.

Los testigos que se presentaron posteriormente no aportaron datos de interés a la causa, ya que dos de ellos manifestaron no recordar lo sucedido y los otros dos restantes indicaron que no estuvieron en el lugar de los hechos y que no podían informar realmente que había sucedido. También se encuentran imputados por el homicidio Sandra Viviana Valdez, Romina Ivana Vargas, Eduardo Osvaldo Saavedra e Inés Beatriz González como partícipes secundarios, pero con el cambio de carátula, puede agravarse la situación procesal de éstos.