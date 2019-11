"No saben con quien se meten", la amenaza de un supuesto funcionario a policías

Un hombre fue denunciado por los efectivos policiales de Seguridad Vial por amenazas, luego de ser demorado por circular a una velocidad no permitida y no contar con el seguro del vehículo en vigencia. El hombre manifestó ser funcionario de la Secretaría de los Derechos Humanos y les dijo que pronto tendrán noticias suyas y se dio a la fuga, sin firmar el acta contravencional.

El hecho se registró en la jornada de ayer en horas de la tarde, cuando los efectivos de Seguridad Vial de la Policía realizaban un control vehicular y de velocidad sobre la ruta nacional Nº 9, a la altura del barrio Los Huaicos y detuvieron la marcha de un vehículo que había excedido el límite permitido para circular y no poseía la totalidad de los requisitos que todo ciudadano debe tener a la hora de circular a bordo de un vehículo.

Según denunciaron, el hombre lejos de cooperar con los efectivos policiales, se tornó agresivo y se negó a firmar el acta de infracción y los habría amenazado a los efectivos policiales con hacerlos echar del trabajo por sus influencias.

En ese marco es que el infractor le habría habría dicho a los policías que era funcionario y que se cuiden porque estaba muy molesto y no sabían con quien se habían metido, según consta en la denuncia que los policías posteriormente realizaron.

El hombre y su vehículo están identificados y se aguardaba que el expediente llegara a la Mesa de Denuncias del Ministerio Público de la Acusación para que se determine si promueve acción penal en contra de esta persona, que tendría domicilio en la localidad de Yala.