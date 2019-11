Toda fugacidad es extrema, sobre la poesía de Nora Benaglia

Nora Benaglia presenta, en el museo "Soto Avendaño" hoy a las 19.30, su libro de poesía "Toda fugacidad es extrema". Lo cierto es que no sorprende sino en su formato, porque tanto en la composición de los versos de sus canciones como en la elección de ajenos, su obra siempre estuvo ligada a la poesía.

"Venía escribiendo desde hace mucho. Soy de escribir el transcurrir de la vida, y algunas de esas cosas las voy marcando para que sean canciones, pero entre ellos empezaron a aparecer textos que iban tomando un peso propio. Y empecé a acercarme a otros círculos, me invitaban a tocar mis canciones en encuentros de poesía, y empecé a ir como música", nos cuenta y agrega que "con Estela Mamaní organizamos un encuentro mensual, en su casa, de poesía en Tilcara, e invitábamos poetas a leer. Fue bien variado: hubo copleras, fue un chico que es rapero, creo que estaba lo poético en toda su riqueza y Estela fue quien me animó a seguir escribiendo. En mayo presento mis escritos a una convocatoria que hizo la editorial Cronopio, que la coordina Elizabeth Soto, y lo mandé para tener ese espejo de los que ya son poetas".

Nos dice que "resulta que me llaman diciéndome que mis poesías iban a ser un libro, pero no estaba pensado así. No me imaginaba que iban a transformarse en un libro, Pablo Espinoza hizo la corrección, . Simultáneamente quería que hubiera una foto de Elisa Portela en la tapa, y eso fue creciendo porque fuimos sumando más fotos al libro".

"Finalmente quedó un libro de poesías que viene con postales, con otra poética visual relacionada con lo que se dice con las palabras, pero que se pueden separar. Cuando me preguntan qué música hago sólo me sale decir: canciones, y acá me pasa lo mismo: es poesía. La más mínima dice ‘todo tan niño en estos días’. Me parece que soy más libre en estas poesías, es que tengo muchos años de música encima y cuesta salirse de lo que uno ya maneja".

Aclara que "por eso soy de trabajar con la guitarra en otras afinaciones para tener que salir de lo que ya sé, pero como acá no sé nada hay más riesgo, dicho en el buen sentido. Todo puede ser, y en la música estoy buscando correrme de las cosas que vengo haciendo. Es lo que necesito, pero en la poesía no me pasa. Hoy vamos a proyectar las fotos, vamos a hacer una lectura y algo de música, poemas y canciones".