"Un sueño familiar que está en pleno crecimiento"

Hay una frase que motiva a muchas familias que indica que "las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas" que describe en pocas palabras la historia de Vanesa Maigua y su pyme en pleno crecimiento.

En diálogo con El Tribuno, Vanesa compartió la historia de lo que ella define "como un sueño familiar que de a poco se va haciendo realidad", se trata de V&C Creaciones, que fabrica accesorios de tela para niñas desde el nacimiento hasta la adolescencia.

V&S Creaciones es una empresa familiar que se dedica al diseño y fabricación de accesorios para el cabello, nació en el mes de octubre del año 2012 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, surgió en un principio como una rápida salida laboral debido a la situación económica que la familia atravesaba en ese momento, la cual dio resultado puesto que gracias a la venta de accesorios la familia pudo hacer frente a la situación económica.

"Siempre tuve en mente tener algo propio, en principio mi idea era una línea de ropa para niños, tenía un plan, me había capacitado, pero como los tiempos nos apuraban decidí empezar con accesorios para el cabello", recordó.

"Lo asombroso del momento fue que en el mercado de ese año 2012 se imponía de moda en la indumentaria y accesorios los colores flúor, como ocurre hoy, ahí ví la oportunidad de crear accesorios de moda en colores flúor, si bien existían en el mercado eran accesorios básicos y repetitivos, así que comencé a confeccionar y fabricar manualmente una gran variedad de coletas, trabas y vinchas para las más chiquitas logrando una gran aceptación por parte de las personas tanto mujeres como varones que recibían con mucho afecto cada producto", acotó.

Al recordar el primer día que salió a comercializar los accesorios, recuerda que "no tuve ventas y me sentí super triste, pero una amiga me animó a salir un domingo a un parque. En la segunda salida vendí todo en muy poco tiempo, me faltó mercadería y ahí decidí pedir los permisos necesarios para vender en el paseo de artesanos. Al principio fue difícil insertarme en ese mundo de la venta de productos artesanales, pero con paciencia y amabilidad logré quedarme en ese espacio. En esa época, trabajaba en casa incluso por las noches armando los accesorios para luego salir a vender, fueron buenas épocas logré pagar muchas deudas y que nuestra familia estuviera mejor. Luego mi esposo me apoyó y me ayudó a seguir".

"Pasados los meses fueron pasando de moda los colores flúor y fuimos implementando colores básicos, colores nuevos, colores actuales según la moda en indumentaria infantil, la gente nos acompañó mucho todos destacaban la calidad de nuestro productos", señaló Maigua.

"Pasado 1 año de ventas en Tucumán y debido a razones familiares nos mudamos a Jujuy para comenzar una nueva etapa de vida, y fue como volver a empezar. La primera etapa en Jujuy comercializábamos en ferias y en la peatonal Belgrano, luego empezamos a hacer algunas ventas mayoristas. Tuvimos épocas de mucho crecimiento y otras que nos replegamos a los clientes mayoristas únicamente. Mientras eso ocurría yo decidí estudiar Administración de Empresas e iba montando mi taller, que en un principio era un garage un poco desordenado.

Hoy sigo con la intención de ampliar el taller y abrir una tienda on line por mayor. También logramos abrir un local en una galería céntrica y más adelante queremos abrir más locales".

Vanesa indicó que en todos estos años de su recorrido como emprendedora descubrió que es la vida que le gusta llevar , aunque implica mucho más esfuerzo que el tener un trabajo en relación de dependencia, tener su propia pyme le permite vivir con la libertad de manejar los tiempos y poder disfrutar en familia.

Lo que los distingue

Vanesa asegura que su emprendimiento tiene como "visión ser una empresa líder en el rubro accesorios, posicionando la marca en el mercado local y nacional, buscar la permanente expansión, como así también la búsqueda continua de mejoras en las técnicas de elaboración para contribuir a la producción de diseños únicos e imponer moda".

En cuanto a las características que considera que son la razón del permanente crecimiento, indicó "yo hago los accesorios como si fueran para mí, trato de que sean lindos, durables y que les gusten a los padres y a las niñas. Tengo varias líneas, una de fiesta o eventos especiales que son en colores claros como para bautismos y comuniones, otra que es urbana que cambia de acuerdo a la moda y una escolar.