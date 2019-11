"En política hay que respetar y entender los tiempos"

Luego del sorpresivo anuncio formulado en el seno del bloque de diputados justicialistas, donde adelantó que antes de dos años renunciaría a su banca, el legislador y presidente del Partido Justicialista distrito Jujuy, Rubén Armando Rivarola, fue abordado por la prensa que le consultó las razones y los objetivos de la decisión. "Creo que no debe ser tomado como una sorpresa. No es la primera vez que yo expresé mi voluntad de concurrir a disputar la gobernación de Jujuy, y entiendo que el año 2023 sería el momento ideal para intentarlo", aclaró.

"Sin embargo, me parece correcto y transparente, que para dedicarme a caminar la provincia, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, y paraje por paraje, y conocer al detalle la situación, las inquietudes y los requerimientos de los jujeños, así es como se debe hacer para emprender una campaña bien hecha, debo abandonar la función de diputado y mi cargo de vicepresidente segundo del Poder Legislativo. Así liberado de ese compromiso, podré dedicarme de lleno a caminar, a armar equipos y a preparar una gestión de gobierno. No se olvide que para llegar a ello, habrá que pasar por el tamiz de las elecciones internas, así que primero habrá que ganar la confianza y el afecto de las compañeras y compañeros", remarcó.

"Respetaremos decisión"

Al ser consultado acerca del reemplazante en su banca, que sería su propio hijo Ernesto Cristian Rivarola, el presidente del PJ aclaró: "Mi hijo -en realidad mis dos hijos mayores- son militantes peronistas desde siempre y a mi lado. Uno de ellos, Rubén Eduardo, fue ganador por abrumadora mayoría como intendente de Palpalá y asumirá el 10 de diciembre. El que le sigue, el del medio, Ernesto Cristian, es actualmente el primer diputado provincial suplente electo por la lista del Frente de Todos. Pero he conversado con él y coincidimos en que la situación del país y de la provincia es tan delicada, tan grave, por qué no aceptarlo, que es momento de seguir trabajando cada uno en lo suyo, de poner el hombro, de no hacerle el juego ni a los desestabilizadores ni a los pescadores de ríos revueltos. Respetaremos la decisión que vaya a tomar al respecto la compañera Carolina Moisés con respeto al momento de su renuncia a la banca local, para continuar en el Congreso Nacional. Yo, más que nadie, he aprendido que en política, se deben respetar y entender los tiempos para saber manejarse con posibilidades de éxito. Las locuras de los que quieren almorzarse la cena, siempre terminan mal. Hay que hacer jugar el tiempo a favor y no al contrario", finalizó Rivarola.