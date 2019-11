Diputados Nacionales electos recibieron sus diplomas

La Justicia Electoral Federal de Jujuy proclamó y entregó este mediodía los diplomas honoríficos a los Diputados Nacionales electos el pasado 27 de octubre a Carolina Moisés, Julio Ferreyra del “Frente de Todos”, y Jorge Rizzotti “Juntos por el Cambio”, el acto se desarrolló en el salón “Macedonio Graz” de la Secretaria Electoral Nacional, distrito Jujuy.

La Junta Nacional Electoral integrada por el Juez Federal con Competencia Electoral Esteban Hansen, vocales la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone; el fiscal Federal Electoral Federico Zurueta; el secretario Electoral Nacional Distrito Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero y la prosecretaria, Alejandra Canónica, fueron los encargados de hacer entrega de los nombramientos.

Tras recibir su distinción, Carolina Moisés se mostró emocionada dijo “ha sido mucho esfuerzo ganar las elecciones desde el peronismo en estos cuatro años, tan difícil para la dirigencia política. Siento la cantidad de kilómetros recorridos, de pueblos visitados, los mensajes de la gente y las expectativas puestas en este proyecto político. Es una mezcla de responsabilidad, pero también de ver concluida una etapa que empezó a comienzo de año. Hubo tres elecciones y fui candidata en las tres, y fue una gran carga. Siento orgullo como sampedreña haber logrado convencer y contener a tantos jujeños, y hoy poder trabajar por todos y representando a Jujuy con la sabiduría necesaria y estar a la altura de las circunstancias para con todos y continuar con esta construcción colectiva”, afirmó.

En cuanto al trabajo legislativo resaltó el paquete de medidas que está preparando el Presidente Alberto Fernández con todo su equipo de trabajo que enviará al Congreso. “En esta etapa en la Cámara Nacional hemos despachado muchas leyes que estaban pendientes y terminando un periodo ordinario de sesiones. Estamos evaluando la conformación del bloque, las autoridades de las Cámaras para recibir ese paquete de medidas, ahora entendemos que son siete leyes empezando por el Presupuesto, la creación del Consejo Económico Social, la creación del Concejo de Seguridad, la Conformación del Programa Argentina sin Hambre que estará dispuesto en una ley por la relación interactiva que debe haber entre varios ministerios”, detalló.

En referencia a Jujuy dijo que “he recorrido la provincia muchas veces, y la situación de pobreza es el mayor desafío a resolver de una forma de impacto directo y con políticas públicas de alta intensidad para rápidamente tratar por lo menos de equilibrar esta situación. No es posible que los jujeños no puedan acceder a los alimentos. También nos preocupa la posibilidad de buscar equilibrio para las pymes y los comercios, es fundamental que puedan mantener la razón económica para que no cierren. De manera que dentro de la Emergencia Económica entiendo que habrá un auxilio a las pymes y al comercio para que podamos tener un periodo hasta que se recupere la actividad económica para preservar aquellas que no han cerrado”.