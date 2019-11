Escasez y un nuevo aumento de combustibles

Se prevén nuevos aumentos en los precios de los combustibles a partir de este fin de semana, serían cercanos al 5%. Además, continúa la escasez en las estaciones de la capital jujeña.

En lo que va del año 2019 se registraron nueve aumentos de precios de combustibles, que da un 30% acumulado.

Los incrementos en los combustibles dejaron hace mucho tiempo de ser una novedad para convertirse en una mala noticia bastante asidua. Este fin de semana se prevé un aumento del 5% debido a la actualización de un impuesto que afecta a los combustibles. Si bien en las estaciones de servicio aún no confirmaron la suba estiman que podría ocurrir el domingo 1 de diciembre, en coincidencia con la actualización automática de impuestos.

Las compañías analizan los pasos a seguir en su política de precios, pero todavía no hay una decisión unánime, ni oficial. Las empresas insisten que luego del último incremento del 5% tras el fin del congelamiento, queda pendiente un 10% de ajuste. Aunque la Secretaría de Energía menciona un 4,2% para llegar a valor de exportación y 6,7% para lograr la paridad de exportación ajustada. Lo cierto es que este fin de semana es muy probable que suban otro 5%.

El Tribuno de Jujuy realizó un recorrido por las estaciones de servicio de la capital para relevar precios a partir de los cuales podemos calcular cómo serán las nuevas tarifas que incluyan un aumento del 5%.

De acuerdo a los precios observados ayer, en Shell, la nafta súper que cuesta $ 56,43 con aumento del 5% pasará a costar $ 59,25, la nafta V Power pasará de $ 64,35 a $ 67,56, en tanto el diésel que cuesta $ 52,17 costará $ 54,77. En YPF la nafta súper que cuesta $ 56,44 pasará a $ 59,26, la nafta Infinia pasará de $ 63,29 a $ 66,45 y el diésel pasará de $ 52,19 a $ 54,79.

En Refinor la nafta Premium que cuesta $ 63,29 pasará a $ 66,45, el diésel Max de $ 52,19 pasará a $ 54,79. Mientras que en Axion, la nafta súper que cuesta $ 56,94 pasará a costar $ 60,23 y el diésel pasará de $ 53,39 a $ 56,05.

En una estación de servicio de la línea Shell, ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen, uno de los trabajadores Carlos Pereyra indicó que aún no fueron notificados de un posible aumento y en cuanto al desabastecimiento dijo que no hubo muchas ventas en los últimos días aunque comentó que el cupo impuesto por las petroleras genera faltantes en los días de mayor demanda. Se prevé que ante el anuncio de un nuevo aumento se incremente la demanda provocando escasez.

En la estación de YPF ubicada en barrio Bajo Gorriti, sobre calle San Antonio, indicaron que hubo faltante durante casi tres días. Al momento de nuestro recorrido las islas expendedoras estaban rodeadas de conos naranjas para indicar a los consumidores que no hay combustible. El faltante se debe, según explicaron, al cupo que ponen las petroleras. Por ejemplo, ponen un cupo de 100 mil litros por estación, si la demanda es mayor y esa estación pretende adquirir más combustible debe pagar un 12% más. Ante este panorama muchas estaciones prefieren no vender más de lo que el cupo les permite. La situación es dispar en las estaciones incluso de la misma línea, hay estaciones ubicadas a pocas cuadras de la misma bandera que una tienen combustible y otra no. Lo que más escasea es el diésel.

En la estación Refinor ubicada sobre calle Éxodo, uno de los encargados comentó que no han tenido faltantes en los últimos días, pero sí hubo cupos de compra de combustible.

Respecto a la suba de precios indicaron que habitualmente los aumentos que están ligados a la actualización impositiva se replican de forma automática a lo largo del territorio nacional.

Mientras que los índices de la inflación que indican los organismos oficiales a nivel anual fue de más de 50%.

Según la Ley 26.966 que fue modificada por la 27.430, los impuestos a los Combustibles tendrán un reajuste del 5% .

El faltante fue advertido hace días

Días atrás la Federación de Acopiadores advirtió un desabastecimiento de gasoil, precios más caros para el campo y una venta cuotificada por parte de las petroleras. Las estaciones de servicio “comienzan a tener que cruzar mangueras durante varios días”, remarcaron los productores rurales.

“Toman el volumen vendido en el mismo mes del año anterior y envían un 33% del total cada 10 días”, dijeron al remarcar la cuotificación.

Pero además, al haber incrementado el precio del combustible por mayor, el campo y el transporte recurren a cargar en las estaciones de servicio que están más baratas.

“Si la estación vendió ese gasoil al quinto día, tiene que estar otros cinco desabastecida”, explicaron desde la entidad de productores nacionales, preocupados por las consecuencias que acarrea para toda la cadena agroindustrial la falta de este insumo no sólo para el sector productivo sino para todos los consumidores.