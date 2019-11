Jugador de Luján probará suerte en Tucumán

Pablo Nicolás Jáuregui, delantero del club Luján, partirá rumbo a la provincia de Tucumán para afrontar otra prueba en la cantera "decana".



Luego sobrepasar dos exámenes futbolísticos, en Metán (Salta) y Tucumán, el joven de 15 años volverá al "Jardín de la República" para presentarse mañana a partir de las 9 horas, en el predio de Ojo de Agua. Allí, se realizarán las prácticas correspondientes bajo la atenta mirada de Omar Valcaneras, director del programa de captación de las inferiores del club tucumano.



“Tanque”, tal cual le dicen, aseveró que "estoy muy concentrado y mentalizado en lo que será esta nueva prueba. En estas últimas semanas, estuve entrando a full con mi entrenador, Hugo Manzur".



Además, explicó que "mis seres queridos me hablaron para que esté tranquilo. En ese sentido, ellos son mis pilares, siempre me aconsejan y ayudan para que uno no deje de entrenar y no baje nunca los brazos”, agregando que “mi padre siempre está en los momentos más importantes y ahora que llegan estas cosas, se puso muy contento".



En cuanto a lo que se encontrará en el club tucumano, expresó que “me dijeron que iba a ir por dos días o sea hasta el viernes y que ahí estaría entrenando con la gente que ya pertenece a esa institución”, finalizó.