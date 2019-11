"Es importante que los periodistas sepan qué hay detrás de un femicidio"

¿De qué se trata el programa Spotlight?

La iniciativa Spotlight (iluminar o poner el foco, en español), es una iniciativa global que tomó la Unión Europea (UE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la lucha contra la violencia hacia las niñas y adolescentes en diferentes países del mundo.

Argentina, es uno de los cinco países seleccionados, junto a El Salvador, México, Guatemala y Honduras y único en América del Sur, que se benefician con Spotlight. En el contexto de la violencia hacia las mujeres, en América Latina, se puso el foco especialmente sobre el tema femicidio, que en las regiones es un flagelo que está muy presente.

Este país, es el único del Cono Sur que está en la iniciativa en estos momentos, porque tiene un gran potencial de evolucionar en el tema. Además, porque hay una sociedad civil súper comprometida y autoridades que quieren avanzar. Lo que hace la UE, es poner recursos financieros y acompañar a las agencias de la ONU, especializadas en el tema para que trabajen con las autoridades argentinas, con la Sociedad Civil, en iniciativas específicas que permiten reducir la violencia en las mujeres y las niñas. Trabajamos también en la provincia de Salta y Buenos Aires.

En mayo del corriente año, se hizo el lanzamiento de Spotlight en la provincia. ¿Qué balance hacen hasta la fecha?

Hoy estamos nuevamente en la provincia para ver los progresos que se hicieron con todos los trabajos llevados a cabo con el Ministerio de Desarrollo Social y, en la ocasión se firmó una parte muy importante del programa, el "Compromiso Spotlight, por una comunicación con perspectiva de género y Derechos Humanos". Porque al final, esta iniciativa trabaja con el Gobierno, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la sociedad civil. Pero hay un cuarto poder que es la prensa, por ello es súper importante que los periodistas sepan qué hay detrás de la muerte de una mujer en su hogar por ejemplo y entonces, formando a los periodistas, hay un compromiso de varios medios de comunicación.

¿Cómo son las cifras de femicidios en Argentina?

Todavía es un poco temprano para abordar un balance de cifras porque se han lanzado muchas iniciativas, con el Poder Legislativo, el Judicial, la Policía, con Educación, etc. El impacto sobre el femicidio como tal no se lo va a ver ahora, incluso se verá un efecto contrario, que mostrará qué quejas de violencia van a aumentar, ¿por qué?, porque se hace aceptable quejarse ahora por violencia, porque ahora le gente está sensibilizada en que no es normal. Además, en el contexto del programa se apoya a los centros de atención a las víctimas. Entonces las cifras -no de femicidio- sino de violencia aumentarán simplemente porque la gente va a denunciar más lo que ya existía.

Se sabe que en el mundo 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia física o sexual en algún momento de su vida...

Sí, es así en el mundo entero y, en Europa estamos trabajando dentro de la UEy con nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de ayudar a otros países a abordar el tema a través de la ONU.

En muchos casos, la violencia es "ejercida por los hombres", lo que induce a replantear los modelos de masculinidad....

Replantear los modelos de masculinidad forma parte de toda la temática de la igualdad entre hombres y mujeres. Se trata de muchísimos aspectos de estos, que son efectivamente las masculinidades y el empoderamiento de la mujer. Hay tres partes en la equidad entre hombres y mujeres. Una es el derecho a una vida sin violencia, autonomía, empoderamiento económico de una mujer que es fundamental para poder salir de una situación de dependencia ya sea moral, física o cualquiera. Además, la participación política de la mujer que a través de su presencia puede promover políticas que respondan a las necesidades de la mitad de la población, que son las mujeres.

¿Qué otros proyectos apoya la Unión Europea en Argentina en general y en Jujuy en particular?

Durante mi visita, aproveché para apoyar otro gran proyecto en la provincia, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), en donde se hizo un financiamiento a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una donación de la cooperación de la UE, para acompañar el proceso de puesta en marcha el tema de la recolección de desechos y el reciclaje.

Es un enorme programa que involucra un préstamo de 45 millones de euro del BEI y una donación de la UE de 11 millones. Es una iniciativa para toda la provincia, que abarca todo el tema logístico, de cómo se recolecta la basura y cómo se va a trabajar en la planta de reciclaje.

Sobre el programa Spotlight

Busca erradicar de los medios de comunicación los discursos que expresen violencia hacia las mujeres, como también todo tipo de mensajes que denoten violencia simbólica sobre los cuerpos o que estigmaticen los colectivos de diversidad sexual e identidades de género. El objetivo es que los discursos mediáticos visibilicen y expresen representaciones de mujeres y hombres en condiciones de igualdad.