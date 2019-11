Racing, en el adiós de Coudet, recibe a Defensa y Justicia

El actual campeón Racing Club, ahora segundo junto a Lanús a tres unidades de los punteros Boca y Argentinos Juniors, recibirá a Defensa y Justicia en la despedida del entrenador Eduardo Coudet como DT del equipo de Avellaneda en el “Cilindro”, en uno de los partidos a celebrarse hoy en el inicio de la 15º fecha de la Superliga.

El compromiso se desarrollará en el estadio “Presidente Perón”, en la ciudad de Avellaneda, desde las 21.10, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Patricio Loustau.

No será un partido cualquiera, la noche en el “Cilindro” será especial, con la despedida de Coudet de Avellaneda antes de, casi con seguridad, mudarse a Brasil para ser entrenador de Internacional de Porto Alegre.

El técnico vivirá una situación especial y se supone que la hinchada lo despedirá con cariño y emoción, por más que a muchos simpatizantes de la “academia” no les agrada la forma en que deja el club.

Coudet luego de este partido dirigirá al equipo ante Lanús, por la 16ta. fecha, y luego la final de la Copa de los Supercampeones, el 14 de diciembre próximo ante Tigre en Mar del Plata.

Racing (25 puntos) no juega bien, su defensa esta distante de ser confiable, en la zona de gestación la creatividad es a cuentagotas y en la ofensiva, si bien está entre los seis equipo que más convirtieron, no le sobra gol, pero suma 10 fechas invicto.

El partido ante Defensa, que tiene como entrenador al rosarino Mariano Soso, ofrece reminiscencias de la apretada definición de la Superliga 2018/19 que obtuvo Racing y en la cual el equipo de Florencio Varela, dirigido por Sebastián Beccacece completó una increíble campaña y fue subcampeón con un 71 por ciento de eficacia. Aquel Defensa no se parece mucho al actual y aquel partidos que igualó ante Racing de visita en la última fecha 1 a 1 no fue lo esperado ya que la “academia” ya era campeón, quedando la sensación de que ese choque se debió haber celebrado varias fechas antes para que se jugara a plenitud. Este Defensa (17) quiere mantenerse cerca de la zona de clasificación de la Copa Sudamericana 2020, está a cuatro puntos, viene de vencer a Lanús por 2 a 0, y mantendría la misma formación en esta visita.



Diego Maradona

Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por el astro Diego Armando Maradona y seriamente acechado por el descenso, visitará hoy a Banfield en uno de los dos partidos que darán inicio a la fecha 15 de la Superliga.

El partido se jugará desde la 19 en el estadio Florencio Sola y será dirigido por Fernando Espinoza y televisado por la señal Fox Sports Premium.

El “taladro” dirigido por Julio Cesar Falcioni tiene 16 puntos e intentará continuar por la senda del triunfo luego de dos éxitos importantes, el primero en el clásico ante Lanús y luego frente a Vélez, en ambos casos por 1-0.

Los dirigidos por Diego Armando Maradona cayeron en la última jornada, en condición de local, en un duelo clave ante Arsenal de Sarandí por 1-0 y necesitan ganar para aliviar su delicada situación.

El historial entre ambos en Primera División es de 89 partidos, con 27 victorias del “lobo”, 36 del “taladro” y 26 empates.

Los probables formaciones.

Banfield: Mauricio Arboleda, Rodrigo Arciero, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Sebastian Dubarbier; Reinaldo Lenis, Jorge Rodriguez, Sergio Vittor y Agustín Urzi; Jesús Dátolo; Julián Carranza. DT: Julio Falcioni.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán, Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Germán Guiffrey; Horacio Tijanovich, Víctor Ayala, José Paradela y Matías García; Erik Ramírez y Nicolás Contín. DT. Diego Maradona.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Estadio “Florencio Sola” (Banfield).